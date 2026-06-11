Philippines : 47 morts et plus de 346.000 personnes touchées après un violent séisme

Au moins 47 personnes ont été tuées, 31 sont portées disparues et 688 ont été blessées après qu'un séisme de magnitude 7,8 a frappé lundi 8 juin les Philippines au large de la côte Sud de Mindanao, a indiqué jeudi 11 juin le Conseil national de réduction et de gestion des risques de catastrophe (NDRRMC).

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le séisme a touché plus de 75.300 foyers, soit plus de 346.000 personnes, et plus de 45.000 habitants ont été déplacés, avec plus de 12.600 maisons endommagées, selon le NDRRMC. Le séisme a également provoqué 45 incidents connexes, principalement des glissements de terrain.

Le séisme a affecté le fonctionnement de 45 tronçons routiers, huit sections de ponts, un aéroport et deux ports maritimes, ainsi que les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, a ajouté le Conseil. L'approvisionnement en électricité a été perturbé dans 48 villes et municipalités.

Le séisme tectonique s'était produit à 7h37, heure locale, à une profondeur de 33 km, avec un épicentre situé à 32 km au sud-ouest de la côte de la ville de Maasim, dans la province de Sarangani, sur l'île de Mindanao, a indiqué l'Institut philippin de volcanologie et de sismologie.

Xinhua/VNA/CVN