Philippines : 47 morts et plus de 346.000 personnes touchées après un violent séisme

>> Philippines : un mort et une alerte au tsunami après un puissant séisme
>> Philippines : le séisme a fait 41 morts, des patients soignés à l'extérieur des hôpitaux
>> Le bilan du séisme de magnitude 7,8 aux Philippines s'alourdit
|Photo prise le 8 juin montrant un bâtiment endommagé après un séisme de magnitude 7,8 à General Santos City, aux Philippines.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
Le séisme a touché plus de 75.300 foyers, soit plus de 346.000 personnes, et plus de 45.000 habitants ont été déplacés, avec plus de 12.600 maisons endommagées, selon le NDRRMC. Le séisme a également provoqué 45 incidents connexes, principalement des glissements de terrain.
Le séisme a affecté le fonctionnement de 45 tronçons routiers, huit sections de ponts, un aéroport et deux ports maritimes, ainsi que les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, a ajouté le Conseil. L'approvisionnement en électricité a été perturbé dans 48 villes et municipalités.
Le séisme tectonique s'était produit à 7h37, heure locale, à une profondeur de 33 km, avec un épicentre situé à 32 km au sud-ouest de la côte de la ville de Maasim, dans la province de Sarangani, sur l'île de Mindanao, a indiqué l'Institut philippin de volcanologie et de sismologie.
Xinhua/VNA/CVN