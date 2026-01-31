Un nouveau souffle de la gastronomie vietnamienne

Le Vietnam a instauré son premier système national de distinctions culinaires. En honorant ses “trésors vivants”, le pays consacre ses Maîtres artisans de la gastronomie comme de véritables ambassadeurs du patrimoine culinaire et de l’identité nationale.

À la mi-décembre 2025, s’est tenue à Hô Chi Minh-Ville la cérémonie officielle de remise du titre de “Maître artisan de la culture culinaire vietnamienne 2025”, marquant pour la première fois la mise en place, à l’échelle nationale, d’un système de distinctions dédié spécifiquement au domaine de la gastronomie.

Photo : CTV/CVN

Selon les organisateurs, le processus de sélection s’est déroulé sur une longue période, suivant des critères rigoureux et structurés, afin d’identifier des personnalités ayant apporté des contributions significatives à la préservation, à la transmission, à la création et à la diffusion des valeurs de la cuisine traditionnelle vietnamienne.

S’exprimant lors de la cérémonie, Nguyên Quôc Ky, président de l’Association vietnamienne de la culture culinaire, a souligné que “l’essence de cette distinction ne réside pas uniquement dans les plats, mais avant tout dans les personnes qui les incarnent“.

Selon lui, les artisans sont de véritables “trésors vivants”, dépositaires des savoir-faire, des secrets et de l’âme de la cuisine traditionnelle. La distinction qui leur est décernée aujourd’hui constitue une reconnaissance méritée de leurs contributions discrètes mais durables à la préservation du patrimoine culturel immatériel.

M. Ky a également souligné que cette première cérémonie marquait une étape fondatrice dans la construction d’un système de titres de “Maître artisan de la culture culinaire vietnamienne” sur le long terme et selon des standards professionnels. Cette initiative vise à créer une dynamique favorable pour encourager les jeunes générations à apprendre, à prendre le relais et à porter la gastronomie vietnamienne vers une reconnaissance internationale accrue.

L’historien Duong Trung Quôc a exprimé une profonde empathie à l’égard des artisans honorés. Selon lui, la majorité des professionnels de la gastronomie œuvrent dans la discrétion, faisant rayonner leur talent à travers les repas familiaux, les petits restaurants ou les cuisines modestes.

“La gastronomie est l’un des langages les plus accessibles et les plus diffusables dans les échanges culturels. Le monde perçoit de plus en plus le Vietnam comme une +terre de cuisine+ singulière, capable d’intégrer les essences de nombreuses traditions culinaires“, a-t-il souligné.

Prenant l’exemple du pho, Duong Trung Quôc a analysé que son rayonnement international repose sur une combinaison harmonieuse entre la culture du riz irrigué, certaines habitudes culinaires occidentales et l’usage de la sauce de poisson (nuoc mam), caractéristique de l’Asie du Sud-Est.

“C’est précisément cette capacité d’intégration qui forge une identité propre, permettant à la cuisine vietnamienne de porter à la fois une valeur culturelle et un potentiel de développement économique“, a-t-il ajouté.

Photo : VNA/CVN

Du point de vue des lauréats, Mme Nguyên Hô Tiêu Anh, Maître artisane de la culture culinaire vietnamienne, estime que cette distinction est à la fois un honneur et une grande responsabilité. Forte de plus de 25 ans d’engagement dans le domaine culinaire, elle a toujours considéré que la préservation et la créativité devaient aller de pair.

“Pour moi, la gastronomie ne se résume pas à des plats ; elle est aussi synonyme de lien, d’affection au sein de la famille et de la communauté. En recevant ce titre, je me rappelle à moi-même la nécessité de redoubler d’efforts pour en être digne et pour transmettre ces valeurs“, a-t-elle confié.

L’Association vietnamienne de la culture culinaire espère qu’à l’issue de cette première cérémonie, les artisans distingués deviendront de véritables “ambassadeurs de la culture culinaire“, partageant une orientation commune : “honorer la tradition, construire l’avenir“.

Avec l’accompagnement des artisans, des entreprises, des organisations et de la communauté, le programme de distinction est appelé à poursuivre son développement, contribuant ainsi à la préservation et à la valorisation de la culture culinaire vietnamienne dans une nouvelle phase.

Le programme de distinction a honoré des artisans d’exception à travers plusieurs catégories, dont les titres de “Maître artisan”, “Maître d’excellence” et “Maître national de la culture culinaire vietnamienne”.

Ces distinctions reconnaissent des contributions remarquables à la préservation, à la transmission et à la valorisation de la gastronomie vietnamienne, tout en affirmant le rôle central des artisans dans la promotion de l’identité culturelle nationale.

Hoàng Lan/CVN

Distinctions 2025 en chiffres

• Maître artisan de la culture culinaire vietnamienne : 15 lauréats

• Maître d’excellence de la culture culinaire vietnamienne : 6 lauréats

• Artisan Emérite : 1 lauréate

• Maître national de la culture culinaire vietnamienne : 5 lauréats

(Parmi eux, 2 Artisanes du Peuple)

• Distinction à titre posthume : La regrettée artisane Triêu Thi Choi