Patrimoine UNESCO : Bac Ninh fête ses nouveaux trésors mondiaux

La province de Bac Ninh organisera, à la fin du mois de mars 2026, le Festival "Retour à la terre du patrimoine - 2026", à l’occasion de deux événements culturels majeurs : la cérémonie de réception du certificat de l’UNESCO inscrivant l’artisanat de la gravure sur bois traditionnelle de Dông Hô sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, et l’annonce officielle de l'Ensemble de monuments et de paysages de Yên Tu-Vinh Nghiêm-Côn Son, Kiêp Bac en tant que patrimoine culturel mondial.

Selon le vice-président permanent du Comité populaire provincial Mai Son, cette série d’événements vise à valoriser et promouvoir les richesses culturelles reconnues au niveau international, tout en offrant aux artisans et aux communautés détentrices du patrimoine un espace d’échanges sur la préservation et la transmission. L’initiative entend également transformer le patrimoine en levier de développement, générateur de moyens de subsistance et moteur du tourisme local.

La cérémonie d’ouverture se tiendra le 28 mars à 20 heures, sur la place du 3 Février. Le festival se déroulera de la fin mars au début avril 2026, avec un programme dense réparti dans plusieurs quartiers de la province.

Temps fort de l’événement, une série de spectacles consacrés aux patrimoines culturels immatériels inscrits par l’UNESCO réunira six troupes artistiques venues de différentes provinces.

Le programme prévoit également un pèlerinage d’ouverture au site de Vinh Nghiêm, accompagné de rites spirituels rendant hommage aux maîtres du bouddhisme Truc Lâm. Parallèlement, une exposition d’estampes populaires vietnamiennes se tiendra au Centre de conservation des estampes de Dông Hô du 26 au 30 mars.

De nombreuses activités culturelles, touristiques et sportives viendront compléter le festival : concours de chant alterné quan ho (chant alterné), expositions thématiques sur le patrimoine mondial et les cultures des minorités ethniques, rue piétonne animée, jeux populaires, foires commerciales et circuits touristiques. L’ensemble contribuera à positionner Bac Ninh comme une destination culturelle de premier plan en ce printemps 2026.

