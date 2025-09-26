Le Vietnam mis à l’honneur au Salon mondial de l'alimentation 2025

Le Vietnam réaffirme sa position sur la scène alimentaire internationale en étant sélectionné, pour la deuxième fois, comme "Pays à l'honneur" du Salon mondial de l'alimentation 2025 (World Food India - WFI 2025).

Photo : VNA/CVN

Cet événement majeur, organisé par le ministère indien de l'Industrie de la transformation alimentaire, se tient du 25 au 28 septembre au Centre d'exposition international Bharat Mandapam à New Delhi.

Lors de l'inauguration du pavillon vietnamien, l'ambassadeur du Vietnam en Inde, Nguyên Thanh Hai, a salué les efforts des entreprises nationales pour promouvoir les produits vietnamiens à l'étranger. Il a souligné que la participation à ces salons internationaux non seulement étend les opportunités de commerce, mais promeut également l'image du Vietnam. L'ambassadeur a exprimé sa confiance dans le fait que la présence accrue des entreprises vietnamiennes en Inde stimulera fortement les relations économiques bilatérales.

Le conseiller commercial Bùi Trung Thuong a souligné que la présence du Vietnam à cet événement majeur illustre la volonté de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans le secteur agroalimentaire, créant un pont d'affaires efficace entre les deux nations.

Le pavillon vietnamien regroupe cette année 15 entreprises sur 150 m², présentant des centaines de produits de haute qualité. Des produits comme le café, le lait végétal, les biscuits à la noix de coco, les noix de cajou, le riz et les sauces pimentées ont suscité un vif intérêt auprès des visiteurs locaux et internationaux. Ce succès démontre les efforts continus du Vietnam pour fournir sur le marché mondial des produits sûrs et innovants.

La mise à l’honneur du Vietnam à WFI 2025 constitue une opportunité de mettre en valeur les produits agricoles à forte valeur ajoutée et d’initier de nouvelles collaborations dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire durable entre le Vietnam et l'Inde.

