La transition verte a besoin d’un cap institutionnel

Le 31 juillet, Hô Chi Minh-Ville a accueilli le Forum de la transition verte et la Journée du recyclage 2025. L’événement a été organisé conjointement par l’Association des entreprises vietnamiennes de haute qualité et le Centre de recherche en affaires et d’appui aux entreprises (BSA).

Pour réussir la transition verte, les institutions doivent montrer la voie. Les services et départements sont appelés à penser "hors cadre", à faire preuve de souplesse, à innover, à recourir aux technologies et à accélérer la transformation numérique. L’objectif : conseiller, lever les blocages et mobiliser les ressources sociales au service de l’investissement vert. Tel est le message souligné par le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Đuoc, lors de la cérémonie d’ouverture.

Selon lui, au-delà du cadre institutionnel, la science et la technologie doivent jouer un rôle moteur. La ville accordera donc la priorité aux ressources destinées aux centres de recherche conformes aux normes internationales, ainsi qu’aux start-up développant des solutions innovantes dans les domaines de l’environnement, de l’énergie et des nouveaux matériaux.

Nguyên Van Đuoc a précisé : "La ville oriente la reconversion des zones franches et des zones industrielles vers un développement en profondeur, privilégiant les hautes technologies, l’économie numérique, l’économie verte, circulaire et écologique. Nous affirmons aux investisseurs mondiaux qu’en choisissant Hô Chi Minh-Ville, ils trouveront un environnement de production durable répondant aux critères les plus exigeants. C’est là notre avantage concurrentiel dans la course à l’attraction des IDE de nouvelle génération".

Ce processus exige la détermination de l’ensemble du système politique et la mobilisation de toute la société, en particulier l’esprit d’innovation de la communauté entrepreneuriale et des habitants de la ville. "Agissons ensemble pour transformer les défis en opportunités, afin de faire de Hô Chi Minh-Ville non seulement un pôle économique majeur, mais aussi un symbole de développement vert et durable en cette ère nouvelle", a-t-il déclaré.

Lors du forum, neuf entreprises ont été sélectionnées pour bénéficier d’un programme de soutien à la transition verte, d’un montant total d’un milliard de dôngs. En parallèle, pour concrétiser ses engagements, l’Association des entreprises vietnamiennes de haute qualité a signé un protocole d’accord stratégique avec l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville et la société Pro Vietnam (spécialisée dans le recyclage des emballages), afin de poser les bases nécessaires au passage des initiatives vertes de l’idée à l’action.

Pham Binh An, directeur adjoint de l’Institut de recherche et de développement de Hô Chi Minh-Ville, a précisé : "La transition verte nécessite des capitaux considérables et de long terme, ce qui implique des ressources abondantes. Or, les entreprises vietnamiennes ) - dont 97% sont des PME - disposent de moyens limités. Pour accéder aux financements durables ou aux capitaux verts, elles doivent participer à des projets labellisés verts. Elles doivent donc suivre de près les nouvelles directives du Premier ministre sur la classification verte des projets, afin de pouvoir bénéficier d’avantages en matière de crédit et d’émission d’obligations vertes".

Le Forum de la transition verte s’impose comme un espace d’échange, de dialogue et de diffusion de solutions, visant à promouvoir la transition verte dans les entreprises et la vie quotidienne, à développer l’économie circulaire, à renforcer le recyclage et la réutilisation des ressources, contribuant ainsi à l’objectif de neutralité carbone ( zéro émission nette) fixé par le Vietnam.

Texte et photos : Quang Châu/CVN