Agriculture : mobiliser les financements pour accompagner la transition verte

Face aux défis du changement climatique et de la dégradation environnementale, l'agriculture vietnamienne doit évoluer vers un modèle durable, écologique et respectueux des écosystèmes. Dans cette transformation cruciale, le crédit vert s'affirme comme un levier indispensable, offrant un soutien vital aux agriculteurs, aux coopératives et aux entreprises pour restructurer leurs modes de production.

Photo: Bnews.vn/CVN

Le secteur bancaire joue un rôle central dans cette dynamique, en débloquant progressivement les financements verts. À la pointe de cette initiative, l'Agribank (Banque d'agriculture et de développement rural du Vietnam) a lancé en avril 2025 un programme de crédits préférentiels d'un montant de 50.000 milliards de dôngs. Ce programme propose un taux annuel attractif à partir de 4,5%, soit 0,3 à 0,5 point de moins que la moyenne du marché.

Les bénéficiaires sont les particuliers exerçant une activité agricole, avec une priorité accordée aux modèles intégrant les technologies propres, l'innovation et le respect de l'environnement.

Dào Duy Nam, directeur adjoint de la région Nord de la banque Nam A, a déclaré que le crédit vert constitue pour son établissement une orientation stratégique à long terme, notamment dans le secteur agricole. La banque Nam A finance ainsi des projets agricoles intégrant l'énergie solaire, des systèmes d'irrigation économes en eau, ou encore la réduction des émissions de carbone, notamment dans la riziculture du Delta du Mékong.

Selon Dào Minh Tu, vice-gouverneur permanent de la Banque d'État, la croissance verte est devenue un impératif, et non plus une simple option. La Banque d'État a d'ailleurs intégré les objectifs de développement durable dans sa stratégie de crédit dès 2015. Depuis, elle n'a cessé d'améliorer ses mécanismes et politiques pour promouvoir le crédit vert au sein de l'ensemble du système bancaire. En 2023, elle a publié un plan d'action dédié à la mise en œuvre de la Stratégie nationale de croissance verte pour la période 2021-2030, avec sept groupes de travail synchronisés.

Aujourd’hui, de nombreuses banques ont mis en place des comités de pilotage de la transition verte, adopté les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leurs stratégies commerciales, et renforcé leur soutien aux secteurs respectueux de l'environnement.

Photo : VNA/CVN

Toujours selon Dào Minh Tu, pour que le crédit vert devienne un véritable moteur de restructuration agricole, le secteur bancaire doit impérativement renforcer les capacités de gestion et améliorer les compétences professionnelles de son personnel, en particulier dans les domaines liés aux critères environnementaux, sociaux et climatiques.

L'année 2025 marque une étape clé : celle du bilan des cinq premières années de mise en œuvre de la stratégie de croissance verte (2021-2025), et de la définition d'orientations politiques ajustées pour la période suivante.

Récemment, la Banque d'État a publié le Manuel du système de gestion des risques environnementaux et sociaux (ESMS) pour aider les établissements de crédit à identifier et à contrôler les risques ESG dans les activités d'octroi de crédit, en se rapprochant progressivement des normes internationales et en améliorant la qualité des flux de capitaux verts, en particulier dans le secteur agricole.

L'avenir de l'agriculture verte au Vietnam dépendra d'efforts coordonnés entre toutes les parties prenantes. Dans ce contexte, le secteur bancaire joue un rôle de soutien financier stratégique essentiel. Une mobilisation adéquate des capitaux verts permettra aux agriculteurs de transformer leurs modèles de production, d'améliorer la valeur de leurs produits et d'augmenter leur compétitivité sur les marchés internationaux.

VNA/CVN