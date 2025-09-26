Le Vietnam et le Shandong (Chine) renforcent leurs liens économiques

Une conférence sur le commerce et l'investissement s'est tenue le 25 septembre à Hanoï, dans le but d'approfondir les liens économiques entre le Vietnam et la province chinoise du Shandong.

Photo : VNA/CVN

Lors de cet événement, le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Truong Thanh Hoài, a mis en lumière la solide coopération économique et commerciale entre les deux nations, dont la valeur a atteint un niveau record de 205,2 milliards de dollars l'année dernière.

Truong Thanh Hoài a souligné que le ministère avait non seulement joué un rôle clé dans le renforcement des liens économiques entre le Vietnam et la Chine, mais aussi développé la coopération avec les principaux ministères, secteurs et localités chinois, dont le Shandong. Il a ajouté que les deux parties avaient activement échangé des informations, organisé des activités de promotion commerciale et créé des plateformes permettant aux entreprises de développer leur coopération dans les domaines du commerce, de l'industrie et de l'énergie.

Le chiffre d'affaires commercial entre le Vietnam et le Shandong a augmenté de 12,5% en 2024 et de 18,9% au cours des huit premiers mois de 2025. Les exportations vietnamiennes vers le Shandong ont bondi de 29,4% entre janvier et août, faisant du Vietnam le troisième partenaire commercial de la province au sein de l'ASEAN.

Photo : VNA/CVN

Malgré cette croissance impressionnante, le vice-ministre a souligné un énorme potentiel de développement. Le commerce bilatéral avec le Shandong ne représente encore que 4,5% du commerce total du Vietnam avec la Chine, et seulement 2,5% du commerce extérieur du Shandong. Le ministère s'est dit prêt à soutenir les entreprises des deux parties pour qu'elles concrétisent leurs projets et accords.

De son côté, Nguyên Hoàng Anh, vice-président de la Commission des politiques et stratégies du Comité central du Parti, a insisté sur l'importance de renforcer la coopération face aux défis mondiaux. Il a salué l'organisation d'événements qui favorisent les échanges et la confiance, pour une coopération plus approfondie.

La conférence s'est conclue par la signature de 13 accords de coopération entre des entreprises vietnamiennes et du Shandong. Un programme d'échange a également réuni plus de 250 entreprises actives dans des secteurs variés comme la machinerie, la construction, l'agroalimentaire, les technologies de l'information, les énergies nouvelles, les nouveaux matériaux, entre autres.

VNA/CVN