Phu Quôc face à une nouvelle ère de développement

Phu Quôc, province d’An Giang (Sud), se trouve à l’aube d’une nouvelle ère de développement avec l’ambition de devenir une zone spéciale de stature internationale, en particulier un centre de services, d’écotourisme de haute qualité, de tourisme maritime et insulaire de rang national et mondial.

Photo : VNA/CVN

Saisir l’opportunité en or

Phu Quôc dispose d’atouts exceptionnels pour se hisser au premier plan. Le choix de l’île comme lieu d’accueil du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) en 2027 constitue une occasion en or pour moderniser ses infrastructures, attirer les investissements et stimuler le tourisme et les services. L’"île aux perles" entend exploiter pleinement cette opportunité, en mobilisant efficacement toutes les ressources pour développer l’économie, la science et la technologie, l’innovation et la transition numérique. Son objectif pour 2025-2030 est de devenir une ville intelligente et un centre de services et d’écotourisme de rang national et international.

Photo : VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

Selon Trân Minh Khoa, président du Comité populaire de la zone spéciale de Phu Quôc, le développement de la zone doit reposer sur un mécanisme spécifique et privilégié, avec le tourisme maritime comme fer de lance, afin d’entraîner le développement d’autres secteurs et régions. L’île s’oriente vers un modèle "vert", numérique et intégré, fondé sur la transformation numérique, l’économie circulaire et l’économie bleue.

Photo : Vinpearl/CVN

En parallèle à l’opportunité offerte par l’APEC 2027, Phu Quôc mise sur la grande union nationale, l’esprit de confiance et d’autonomie, ainsi que sur la valorisation de la culture et des ressources humaines comme moteur endogène de développement.

Les objectifs fixés à l’horizon 2030 incluent : une croissance annuelle des recettes budgétaires de 6,68%, une hausse de 16,47% par an du nombre de visiteurs (dont +14,87% pour les étrangers), un investissement social total atteignant 50.000 milliards de dôngs (+18,39% par an) et un taux de pauvreté inférieur à 1%.

Photo : VinWonders/CVN

Pour y parvenir, Phu Quôc identifie trois percées : bâtir une zone spéciale intelligente, moderne, verte et agréable à vivre ; promouvoir l’économie maritime, le tourisme et les services ; améliorer la qualité des ressources humaines, en particulier le personnel de direction et de gestion.

La zone met aussi l’accent sur la transformation numérique, la construction d’une administration intelligente, le développement scientifique et technologique, ainsi que la généralisation de l’anglais auprès de la population.

Des solutions prioritaires

Toujours selon Trân Minh Khoa, Phu Quôc met en place un ensemble de mesures intégrées pour un développement global et durable : développement économique et technologique, protection de l’environnement et mise en œuvre des politiques spécifiques des autorités centrales pour mobiliser toutes les ressources.

L’île révise et intègre ses plans d’aménagement pour créer un nouvel espace de développement orienté vers une ville de tourisme maritime intelligente. Elle favorise le commerce, les services, la finance, développe l’économie nocturne, l’économie du partage et soutient l’entrepreneuriat. Le tourisme est confirmé comme secteur de pointe, avec un accent sur l’hôtellerie haut de gamme, les produits culturels et historiques, ainsi que la promotion et la formation de ressources humaines qualifiées.

La zone encourage aussi des industries adaptées comme l’agroalimentaire, les boissons, les produits de consommation, les bijoux et souvenirs, ainsi que la production traditionnelle du nuoc-mam. Des projets d’énergies renouvelables (énergie des déchets, éolien, solaire) sont favorisés pour protéger l’environnement. L’agriculture, la foresterie et la pêche se développent selon une logique écologique et durable.

Photo : Thanh Niên/CVN

Par ailleurs, Phu Quôc entend renforcer son économie maritime et protéger efficacement les plus de 40.000 ha de zones marines protégées. Le secteur privé est reconnu comme moteur essentiel, avec un climat d’affaires transparent et des réformes administratives. La gestion budgétaire se veut rigoureuse, avec des investissements publics concentrés sur les projets stratégiques.

La zone veille également à une utilisation durable des terres, forêts, ressources en eau et écosystèmes, avec l’objectif "zéro plastique" sur les rivières et le littoral, et une protection stricte du parc national et des réserves naturelles.

Sur le plan culturel, Phu Quôc met en valeur ses traditions et considère chaque habitant comme un "ambassadeur culturel". Les métiers traditionnels, notamment la fabrication centenaire de nuoc mam, sont préservés et intégrés au tourisme expérientiel.

Photo : TT/CVN

En matière d’éducation, l’île améliore la qualité de la formation, développe des écoles numériques et intelligentes, généralise l’apprentissage des langues étrangères et forme des ressources humaines qualifiées pour les secteurs clés.

La zone renforce également la défense et la sécurité, défend fermement la souveraineté maritime et insulaire et s’affirme comme zone de défense solide. Elle intensifie son ouverture internationale, promeut ses atouts et mobilise toute la population pour préparer au mieux l’APEC 2027 sous le mot d’ordre : "Chaque habitant de Phu Quôc est un ambassadeur du tourisme".

Avec cette ambition de devenir une zone spéciale de stature internationale, Phu Quôc ne poursuit pas seulement une stratégie de développement économique mais aussi un grand rêve d’affirmation sur la carte mondiale du tourisme et de l’économie, en tant que moteur du Delta du Mékong et du pays tout entier.

VNA/CVN