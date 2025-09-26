Ouverture du Forum OCOP dans le Delta du Mékong

Le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, en coopération avec le Comité populaire de la province d'An Giang (Sud), a inauguré, le 25 septembre dans le quartier de Long Xuyên, le Forum OCOP (À chaque commune son produit) du Delta du Mékong 2025, placé sous le thème "Coopérer pour se développer - An Giang 2025".

Le Delta du Mékong est reconnu comme pilier de la sécurité alimentaire du pays, représentant 55% de la production nationale de riz, 56% de celle de produits aquatiques et près de 32% de celle de fruits. Ces dernières années, la région a amorcé une transition vers une agriculture verte, à faibles émissions, intégrée, axée sur la transformation, les services et l'agrotourisme.

Depuis 2021, sous la direction du Premier ministre, le Forum OCOP est devenu un événement annuel tournant entre les provinces du delta. Il constitue un espace de rencontre, de coopération et de promotion des produits certifiés OCOP (One Commune One Product - "À chaque commune son produit"). Il permet aux entreprises, distributeurs et consommateurs, nationaux et étrangers, de découvrir et d'échanger autour des produits OCOP.

L'édition 2025 du forum se déroule du 25 au 28 septembre, avec des activités tels que conférence de connexion commerciale OCOP, réunissant entreprises, distributeurs et producteurs ; concours des meilleurs produits OCOP du Delta du Mékong ; espaces d'exposition, de présentation et de vente des produits OCOP régionaux et nationaux ; activités de promotion en direct via livestream.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le vice-ministre de l'Agriculture et de l'Environnement, Trân Thành Nam, a souligné les succès du programme OCOP ces 15 dernières années, ce qui en a fait un point fort du développement rural.

Le Delta du Mékong est aujourd'hui la deuxième région du pays en nombre de produits OCOP (plus de 3.900 classés trois étoiles ou plus, issus de plus de 2.000 entités).

