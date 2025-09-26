Faciliter la transition vers une imposition basée sur les revenus

Les banques et les entreprises de technologie financière jouent un rôle clé pour accompagner les commerçants et les ménages d'entreprises dans la transition d'une imposition forfaitaire à une imposition basée sur les revenus, en leur donnant accès à des capitaux, des solutions de paiement et des outils numériques, ont déclaré des experts lors d'une conférence à Hanoï le 25 septembre.

Des millions de ménages de petites entreprises sont confrontés à un tournant majeur : le système d'imposition forfaitaire sera remplacé par la déclaration d'impôts à partir de 2026, dans le cadre d'une réforme réglementaire plus vaste visant à moderniser l'administration fiscale et à promouvoir un écosystème commercial transparent et efficace.

Lê Yên, directeur de Hanoi Tax Consulting Company, a déclaré lors d'une conférence organisée par le journal Kinh Tê & Dô Thi (Économie et Urbanisme) qu'en vertu du décret 70/2025, entré en vigueur le 1er juin, les ménages dont le chiffre d'affaires annuel est égal ou supérieur à 1 milliard de dôngs (37.900 dollars) et qui opèrent dans des secteurs tels que la restauration, le commerce de détail, l'hôtellerie et les supermarchés doivent utiliser des factures électroniques générées par les caisses enregistreuses.

La nouvelle règle impose aux entreprises d'équiper leurs caisses enregistreuses d'un logiciel permettant d'émettre des factures électroniques transmises automatiquement aux autorités fiscales.

À partir de début 2026, l'impôt forfaitaire sera remplacé par une approche déclarative. Si cette évolution n'oblige pas les ménages à se transformer en entreprises, elle impose une modification des méthodes de calcul de l'impôt.

Selon Nguyên Hông Trang, vice-président du Comité populaire du quartier de Hoàn Kiêm à Hanoï, une zone qui abrite plus de 4.000 entreprises et près de 2.000 petites entreprises, le soutien aux solutions technologiques est essentiel au bon fonctionnement du nouveau système.

Les autorités doivent également améliorer la communication afin de consolider la confiance des petits commerçants et de les guider dans le respect des nouvelles réglementations.

Vu Quynh Huong, directeur marketing de la société fintech 9Pay, a déclaré que les solutions fintech devraient privilégier la simplicité, la facilité d'utilisation et l'accessibilité financière pour les petites entreprises et les entreprises.

