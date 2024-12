Les garde-côtes vietnamiens et chinois patrouillent au nord du golfe du Tonkin

La Garde côtière du Vietnam (VCG) et la Garde côtière chinoise (CCG) ont mené la quatrième patrouille conjointe dans les eaux septentrionales du golfe du Bac Bô (golfe du Tonkin), au large de la ville de Mong Cai dans la province vietnamienne de Quang Ninh et de la ville de Dongxing dans la province chinoise du Guangxi.

>> L’amitié entre le Vietnam et la Chine se transmet aux générations futures

>> Le Vietnam et la Chine intensifient leur coopération au développement

>> Le Vietnam et Hong Kong (Chine) renforcent leur coopération économique

Photo : VNA/CVN

L’activité visait à renforcer la coordination dans la lutte contre les crimes et les violations de la loi en mer, en particulier pendant la période de fin d’année.

La patrouille conjointe, qui s’étend du point 1 au point 9 le long de la ligne de démarcation du golfe du Bac Bô, a parcouru une distance de 120 milles nautiques. Cette zone est cruciale pour l’exportation, l’importation et l’échange de marchandises entre le Vietnam et la Chine, mais elle est également utilisée à des fins de contrebande, de fraude commerciale, de transport illégal de marchandises et de franchissements de frontières non autorisés par mer.

La VCG a joué un rôle proactif dans les efforts de sensibilisation du public, en informant des dizaines de navires de pêche des deux pays sur l’importance de respecter les réglementations contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) afin de contribuer à la levée du carton jaune d’avertissement de la Commission européenne et de favoriser le développement durable du secteur de la pêche au Vietnam.

La veille, la VCG avait relâché 10 conteneurs de mérous juvéniles dans les eaux limitrophes dans le cadre des efforts visant à enrichir les ressources marines.

À partir de 2024, des patrouilles conjointes dans les eaux limitrophes sont menées trimestriellement par les forces de la VCG et de la CCG, dans le but de maintenir la sécurité et l’ordre tout en garantissant le respect de la loi par les citoyens des deux pays.

VNA/CVN