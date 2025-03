Mong Cai et Dongxing vont construire un poste-frontière vietnamo-chinois intelligent

Photo: VNA/CVN

Les responsables des deux villes sont parvenus à un consensus sur cette question lors de leurs entretiens tenus mardi 11 mars dans la province de Quang Ninh (Nord) afin de discuter de mesures visant à promouvoir leurs relations de coopération et d’amitié.

Ils ont également convenu de promouvoir le développement d’une zone de coopération économique transfrontalière par le biais d’une coopération sectorielle dans le parc industriel de Hai Yên, le port international de Van Ninh à Mong Cai, d’un parc industriel transfrontalier de commerce électronique et de projets de connectivité des transports entre les deux villes, notamment la ligne ferroviaire internationale reliant Mong Cai à Dongxing, le pont Bac Luân III et un pont auxiliaire en acier brut.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont également convenu de coopérer dans le domaine du tourisme transfrontalier entre le Vietnam et la Chine, notamment en proposant des circuits en voiture, des excursions d’une journée, de nouveaux produits touristiques, des circuits transfrontaliers à vélo, des tournois de football amicaux à l’occasion du premier festival de la pleine lune et des activités commémorant le 10e anniversaire de l’amitié entre Mong Cai et Dongxing (20 octobre 2015-2025).

Le président du comité populaire de la ville de Mong Cai, Hô Quang Huy, et le maire du gouvernement populaire de la ville de Dongxing, Li Jian, ont signé un protocole d’accord sur un mécanisme de coopération pour étudier la construction de la paire de postes-frontières intelligents, posant les bases pour transformer la paire de postes-frontières Mong Cai - Dongxing en un poste-frontière intelligent.

VNA/CVN