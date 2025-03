Résolution 57 : une percée stratégique pour l’innovation et la transformation numérique

La Résolution N°57 du Politburo sur les percées dans le développement scientifique et technologique, l'innovation et la transformation numérique, revêt une importance stratégique majeure, tant sur le plan du calendrier que du contenu.

Il s'agit de l'estimation du Professeur Nghiêm Duc Long, directeur du Centre pour l'environnement et l'eau de l'Université de technologie de Sydney (UTS) et président de l'Association des universitaires et experts vietnamiens en Australie (VASEA), lors d'une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA).

Selon lui, ces dernières années, le Vietnam a connu un essor remarquable en s'intégrant au monde et en enregistrant de nombreux succès encourageants. Il estime que le moment est venu pour le pays non seulement de suivre le rythme mondial, mais aussi d'affirmer son autonomie, sa résilience et son ambition de figurer parmi les nations leaders en matière de revenus ainsi que de potentiel économique et socio-politique.

La Résolution N°57 vise à lever les obstacles juridiques et structurels afin de favoriser la croissance par l'innovation technologique et la digitalisation, en adéquation avec la révolution industrielle 4.0 et l'économie numérique mondiale. Toutefois, sa mise en œuvre nécessitera une coordination efficace à tous les niveaux de gouvernance.

Pour atteindre son objectif de devenir la troisième économie d'Asie du Sud-Est d'ici 2030, le Vietnam doit améliorer son indice de développement humain (IDH), qui reste modeste (0,726 en 2022, le classant cinquième dans la région). L'accent mis sur la science et la technologie ne doit cependant pas occulter les enjeux environnementaux, sociaux et culturels, essentiels à un développement équilibré.

Le Vietnam dispose d'atouts majeurs : une population jeune, un accès rapide aux nouvelles technologies et des ressources en énergies renouvelables. L'exploitation stratégique des données et le développement de l'industrie des semi-conducteurs constituent des axes prometteurs. Par ailleurs, l'agriculture, secteur clé de l'économie vietnamienne, pourrait tirer profit des technologies avancées et de la biotechnologie.

Le Professeur Nghiêm Duc Long a souligné qu'en Australie, l'innovation a été adoptée de manière précoce et cohérente, avec des investissements significatifs du gouvernement, des entreprises et des chercheurs. Le pays a mis en place un écosystème diversifié, comprenant de nombreux centres d'innovation et de collaboration.

Il a également insisté sur le rôle crucial des étudiants et intellectuels vietnamiens, les considérant comme une "fenêtre" reliant le Vietnam au monde. Il estime qu'ils deviendront à l'avenir des "ambassadeurs" contribuant à renforcer la coopération scientifique entre le Vietnam et d'autres nations.

En outre, le Professeur Nghiêm Duc Long a partagé plusieurs projets futurs de la VASEA, parmi lesquels la numérisation des cours de vietnamien pour faciliter l'apprentissage des enfants de la diaspora, l'application de l'intelligence artificielle pour améliorer leur prononciation, ainsi que la construction de stations d'approvisionnement en eau pour les habitants du delta du Mékong durant la saison sèche.

