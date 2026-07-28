Le célèbre auteur japonais de romans policiers Keigo Higashino décède à l'âge de 68 ans

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Né en 1958 dans la préfecture d'Osaka, il avait étudié l'ingénierie électrique à l'Université de la préfecture d'Osaka. En 1985, Keigo Higashino avait été lauréat du prix Edogawa Rampo pour "Hokao" (Après l'école), publié la même année comme premier roman. En 1999, l'écrivain avait reçu le prix de l'Association japonaise des auteurs de romans policiers pour son ouvrage "Naoko", puis le prix Naoki en 2006 pour "Le dévouement du suspect X". Selon la presse nippone, Higashino avait publié son 100e ouvrage en 2023. À cette date, les ventes cumulées de ses œuvres au Japon avaient dépassé les 100 millions d'exemplaires. Ses livres ont été publiés dans 41 pays et régions à travers le monde.

Xinhua/VNA/CVN