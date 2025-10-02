Inauguration de la Semaine des produits vietnamiens en France

La Semaine des produits vietnamiens célébrant la Fête de la mi-automne a officiellement ouvert ses portes le 1 er octobre au supermarché Carrefour de Verdun, dans le Grand Est, en France.

Cet événement, une première dans cette région rurale éloignée de la capitale, offre aux produits vietnamiens un accès direct à un marché de plus de 5,5 millions d’habitants, tout en créant des passerelles vers les pôles économiques voisins du Luxembourg, de l’Allemagne, de la Belgique et de la Suisse.

Photo: VNA/CVN

Organisée par le Bureau commercial du Vietnam en France, en collaboration avec T&T Foods et le groupe Carrefour, cette manifestation vise à promouvoir à la fois le commerce et la culture vietnamienne.

Présent à l’événement, Jérôme Dumont, président du conseil départemental de la Meuse, a affirmé que la Meuse accueillait favorablement les investisseurs vietnamiens et leurs projets. Grâce à sa position stratégique au carrefour de l’Europe, la région constitue, selon lui, un lieu propice à la production, à la distribution et à la promotion des produits vietnamiens. Il a ajouté que les consommateurs français sont en quête de produits originaux, ce qui représente une belle opportunité pour les spécialités vietnamiennes.

L’ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toan Thang, a rappelé que cette Semaine des produits vietnamiens s’inscrit dans la continuité des efforts de promotion commerciale menés ces dernières années. Il a souligné que le choix de la date, coïncidant avec la Fête de la Mi-Automne et le 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale du Vietnam, permet de mettre en lumière auprès des Français à la fois les réalisations économiques du pays et la richesse de sa culture et de sa gastronomie.

Selon le diplomate, cette initiative contribue à renforcer la compréhension mutuelle et la coopération entre le Vietnam et la France, tout en affirmant la volonté vietnamienne d’approfondir ses relations commerciales et amicales avec l’Hexagone.

De son côté, Vu Anh Son, chef du Bureau commercial du Vietnam en France, s’est dit fier d’apporter pour la première fois l’ambiance festive du Têt Trung Thu et les produits emblématiques vietnamiens dans la région Grand Est. Il a insisté sur le rôle de cet événement comme un pont commercial et culturel, favorisant un dialogue chaleureux avec le public français et ouvrant une nouvelle phase prometteuse de coopération économique bilatérale.

Parmi les visiteurs, Léa Nicardette, une jeune cliente, a confié son intérêt pour la découverte des produits vietnamiens et la richesse culturelle qu’ils incarnent, offrant un contraste stimulant avec les traditions européennes. Héléna Savard, quant à elle, a salué la diversité des produits exposés, évoquant un « voyage gastronomique » à travers différentes cultures.

Avec la mise en avant des valeurs culturelles du Têt et la présentation de spécialités telles que gâteaux de lune, thé, café ou encore produits agricoles, la Semaine des produits vietnamiens à Verdun vise à renforcer les liens commerciaux entre entreprises vietnamiennes et consommateurs français. Ce projet stratégique ouvre la voie à un développement accru de la présence vietnamienne sur le marché européen, le Grand Est étant reconnu comme une porte d’entrée majeure pour le commerce international.

Soutenue par les autorités locales, les acteurs économiques et le public français, cette initiative promet de renforcer la fierté envers la culture vietnamienne tout en accroissant la compétitivité des produits vietnamiens en Europe.

VNA/CVN