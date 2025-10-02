Le salon Metalex Vietnam 2025 rassemble plus de 250 marques mondiales

Le 1 er octobre, dans la mégapole du Sud, la 18ᵉ édition du Salon international des machines-outils et de l’industrie de la métallurgie du Vietnam (Metalex Vietnam 2025) a officiellement ouvert ses portes au Centre international des expositions de Saigon (SECC).

Organisé du 1er au 3 octobre, cet événement est considéré comme le plus important du secteur de la métallurgie et des industries auxiliaires. Placé sous le thème « Renforcer le travail des métaux » (Empowering Metalworking), il attire plus de 250 marques venues de plus de 30 pays et territoires, réparties dans une dizaine de pavillons internationaux.

Un pont stratégique pour les entreprises

Selon le comité d’organisation, le salon constitue une plateforme privilégiée pour le monde des affaires, où convergent innovations technologiques, opportunités de coopération et orientations de développement à long terme.

Metalex Vietnam 2025 ne se limite pas à présenter de nouvelles technologies : il joue aussi un rôle de passerelle stratégique, aidant les entreprises vietnamiennes à se rapprocher des groupes multinationaux, à accélérer leur transformation numérique, à développer leurs industries auxiliaires et à mieux s’intégrer aux chaînes d’approvisionnement mondiales.

L’événement propose un écosystème technologique complet répondant aux besoins de modernisation de la production, d’investissement en équipements et de transformation numérique, notamment : machines-outils CNC, machines de tournage, fraisage et rectification de haute précision ; équipements de découpe, laser à fibre, traitement de surface des métaux ; robots industriels et solutions d’automatisation ; solutions de mesure, capteurs, logiciels CFAO/MES ; systèmes de connexion de données intelligents et usines numériques.

"Metalex Vietnam 2025 devient un rendez-vous stratégique permettant aux entreprises vietnamiennes d’accéder à des technologies modernes, d’améliorer leurs capacités de production et de renforcer leur coopération internationale", a souligné Mme VaraPorn Dhachree, directrice générale de RX Tradex Thaïlande et Vietnam, lors de la cérémonie d’ouverture.

Une industrie en pleine croissance

Selon le Département de l’industrie du ministère de l’Industrie et du Commerce, au cours des huit premiers mois de 2025, l’industrie manufacturière et de transformation du Vietnam a enregistré une croissance notable : +8,5 % pour l’indice de production industrielle, +10 % pour le secteur manufacturier et de transformation par rapport à la même période en 2024.

L’industrie de la mécanique et du métal a particulièrement confirmé son dynamisme : la production de produits métalliques préfabriqués a progressé de 12 %, et les services de réparation, d’entretien et d’installation de machines et équipements de 15,2 %.

Sur le plan commercial, les importations liées à la transformation des métaux poursuivent leur hausse : machines, équipements, outils et pièces détachées : 38,9 milliards USD (+23,6 %) ; produits sidérurgiques : 5,2 milliards USD (+24 %) ; autres produits métalliques de base : 3 milliards USD (+46,2 %).

Une kyrielle d’activités

Durant les trois jours, de nombreux séminaires spécialisés sont organisés, portant sur des thématiques clés telles que l’intelligence artificielle, le big data, la gestion intelligente de la fabrication, l’ESG, le soutien aux politiques industrielles et la localisation des chaînes d’approvisionnement.

Le comité d’organisation lance également le concours “NextGen Spotlight”, destiné à mettre en avant les technologies du futur, ainsi qu’un espace de mise en relation directe “Sourcing Zone”, reliant acheteurs et fournisseurs de composants, produits semi-finis et services techniques.

Un programme de mise en relation d’affaires (“Business Matchmaking”) est également prévu, favorisant les partenariats nationaux et internationaux. En parallèle, un programme de visites d’usines (“Factory Visit”) permettra aux participants de découvrir sur site les capacités de production des entreprises vietnamiennes.

Metalex Vietnam 2025 prévoit d’accueillir plus de 15.000 visiteurs professionnels durant les trois journées au SECC.

Texte et photos : Tân Dat/CVN