Tây Ninh : retour et vérification de 353 citoyens vietnamiens rapatriés du Cambodge

Le Bureau de la police criminelle de la province de Tây Ninh (Sud) a annoncé le 15 août avoir finalisé les procédures de réception et de vérification concernant 353 citoyens vietnamiens remis par les autorités cambodgiennes.

>> Le vice-PM Bùi Thanh Son reçoit l'ambassadrice du Cambodge au Vietnam

>> Renforcement des liens économiques dans le Nord-Est cambodgien

>> Vietnam - Cambodge : entretien téléphonique entre Tô Lâm et Hun Sen

Ces derniers ont été officiellement pris en charge le 8 août au poste-frontière international de Xa Mat par une force conjointe composée de la police provinciale, du Département de la police criminelle, des gardes-frontières et d'autres forces compétentes.

Photo : Vinh Phat/CVN

La majorité de ces ressortissants séjournaient et travaillaient illégalement au Cambodge, où ils avaient été placés en détention pour infraction à la législation locale.

L'enquête menée après leur rapatriement a révélé que ces personnes, originaires de 31 villes et provinces vietnamiennes, n'étaient visées par aucun mandat d'arrêt ni interdiction de sortie du territoire.

Sur les 353 individus, 339 avaient quitté le Vietnam légalement avec un passeport, tandis que 14 avaient traversé la frontière de manière illicite.

Les rapatriés ont admis avoir utilisé les réseaux sociaux pour chercher du travail avant de se rendre volontairement, légalement ou illégalement, pour travailler dans des casinos situés en face du poste frontalier international de Xa Mat, province cambodgienne de Tbong Khmum. Leurs principales tâches consistaient à assurer la sécurité, à contrôler les billets, à faire le ménage et à cuisiner.

Les autorités ont validé les formalités d'entrée pour les 253 citoyens encore en possession de leurs documents, tandis qu'une enquête se poursuit pour les 86 autres qui les ont égarés. Les 14 personnes ayant franchi illégalement la frontière se sont vu infliger une amende administrative d'un montant total de 56 millions de dôngs (2 149 dollars).

VNA/CVN