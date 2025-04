Un numéro qui avait la frite !

La Une mettait en lumière une multitude d’activités significatives, contribuant à enraciner ces relations de coopération. Les deux drapeaux nationaux flottaient côte à côte et, au centre, on restait dans une année marquée par le chiffre 3, le 21 août 2023, au siège du gouvernement avec le Premier ministre Pham Minh Chinh et la présidente du Sénat belge Stephanie D’Hose, qui effectuait une visite au Vietnam. Celle-ci avait lieu au moment où les deux pays célébraient le 50e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques (22 mars 1973 - 22 mars 2023).

Deux ans plus tard, c’était donc au tour du roi Philippe et de la reine Mathilde, née en… 1973, d’effectuer leur première visite d’État au Vietnam. Cette étape importante permettra de consolider les liens bilatéraux tissés depuis 52 ans et d’ouvrir de nouvelles perspectives d’avenir plus que radieux.

Les opportunités de partenariat entre les deux pays sont indéniablement nombreuses. Pour le Vietnam, la Belgique représente une porte d’entrée stratégique vers le marché européen, avec ses 450 millions de consommateurs et un PIB avoisinant les 17.000 milliards d’euros. Son pouvoir d’achat est puissant, avec des importations annuelles de près de 3.000 milliards d’euros. L’accès à ce marché via la Belgique, facilité par l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam (EVFTA), constitue un atout majeur. La Belgique voit en le Vietnam un marché de 100 millions de consommateurs et une plateforme d’accès aux autres pays membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

Les relations entre les deux pays permettront de combiner la main-d’œuvre jeune et dynamique du Vietnam à l’expertise belge. Cette visite royale, outre l’événement diplomatique, symbolise donc “un engagement à long terme dans un partenariat mutuellement bénéfique, ancré dans le respect et la compréhension mutuels. Ses retombées devraient se traduire par des projets concrets, des échanges renforcés et une collaboration accrue” dans divers secteurs.

Implantée à Hô Chi Minh-Ville depuis 1994, l’Agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers (AWEX) n’a cessé de dynamiser les échanges commerciaux avec le Vietnam.

“Depuis la signature, en octobre 2018, d’un accord de partenariat stratégique bilatéral dans le secteur de l’agriculture, l’agroalimentaire est devenu l’un des principaux axes” de la coopération belgo-vietnamienne. Il existe aujourd’hui une collaboration exemplaire dans la filière du cacao et la fabrication du chocolat. Et aussi dans le domaine portuaire et logistique, avec le complexe industriel DEEP C qui constitue un réseau de parcs industriels et de ports maritimes, développé et exploité par des investisseurs belges dans la ville de Hai Phòng et la province de Quang Ninh (Nord).

Le 5 octobre 2023, la Chambre des représentants de Belgique a adopté la “Résolution relative à l’aide à apporter aux victimes de l’utilisation de l’agent orange durant la guerre du Vietnam”. Le Parlement belge devient ainsi le premier au monde à approuver une telle législation.

Un petit regret : le projet de renforcement des compétences en français et de spécialisation en journalisme pour les reporters de l’Agence Vietnamienne d’Information, “un modèle de coopération réussi” Vietnam - Belgique francophone entre 2022 et 2024 selon Pierre Du Ville, Délégué général Wallonie-Bruxelles au Vietnam, n’a pas été renouvelé pour la période 2025-2027.

On en redemande !

Hervé Fayet/CVN