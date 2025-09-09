Un nouvel élan pour le rail vietnamien avec Hyundai Rotem

Le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc a reçu, l’après-midi du 9 septembre, le président du groupe THACO, Trân Ba Duong, et le directeur général de Hyundai Rotem, Lee Yong-bae, pour discuter des perspectives de coopération dans le domaine ferroviaire.

Le vice-Premier ministre a indiqué que le Vietnam concentrait actuellement ses efforts sur la mise en œuvre de plusieurs projets de chemin de fer urbain et de ligne à grande vitesse. À cette occasion, le président de THACO a présenté les projets d’investissement du groupe et proposé une coopération avec Hyundai Rotem dans ce secteur stratégique.

Le directeur général de Hyundai Rotem, Lee Yong-bae, a souligné que le Vietnam disposait d’un potentiel considérable pour développer le train à grande vitesse, un levier essentiel pour stimuler le développement socio-économique. Il a exprimé le souhait d’une coopération substantielle, en s’engageant à transférer des technologies, à localiser la production et à fournir des solutions intégrées, incluant la formation des ressources humaines, l’exploitation et la maintenance.

Hyundai Rotem a mis en avant près de 50 ans d’expérience dans la fabrication de trains à grande vitesse, de locomotives, de wagons, de systèmes de signalisation et de services de maintenance, tout en affirmant sa volonté d’accompagner le Vietnam dans le développement d’un réseau ferroviaire moderne.

Appréciant cette proposition, le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc a souligné que la mise en place d’un système de train à grande vitesse devait reposer sur une approche globale et synchronisée, allant de la conception à l’exploitation et à l’entretien. Il a invité les entreprises concernées à travailler en étroite coordination avec le ministère de la Construction afin de soumettre un projet de conception intégré, servant de base à l’examen et à la décision du gouvernement.

Filiale du groupe Hyundai, Hyundai Rotem est l’un des principaux constructeurs mécaniques de la République de Corée, actif notamment dans le secteur ferroviaire et pionnier dans le développement de trains fonctionnant à l’hydrogène.

