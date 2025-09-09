La filière bois intensifie ses efforts pour élargir ses exportations

L'industrie vietnamienne du bois et des produits d'intérieur et d'extérieur entre dans une phase clé en 2025 avec un objectif d'exportation fixé à environ 18 milliards de dollars, soit une augmentation par rapport aux 16,25 milliards de 2024.

Avec une valeur d'exportation de près de 10 milliards de dollars au cours des sept premiers mois de l’année, le secteur se classe non seulement parmi les cinq plus grandes industries d'exportation du pays, mais il est également en tête du groupe agriculture-sylviculture-pêche, et le marché américain continue d’être le principal moteur, représentant plus de la moitié du chiffre d’affaires total.

Opportunités et défis

La reprise du marché américain dans certains segments, notamment ceux de l'immobilier et de la consommation de meubles haut de gamme, continue de stimuler la demande pour les produits vietnamiens de grande valeur.

Parallèlement, de nombreux fabricants chinois, en raison des coûts et des politiques, ont délocalisé davantage de leurs activités au Vietnam, générant ainsi davantage de commandes et d'investissements dans la production nationale. Les salons spécialisés tels que VIFA ASEAN 2025 jouent également un rôle important de réseautage, aidant les entreprises à atteindre les acheteurs régionaux et internationaux durant les derniers mois de l'année.

Le principal risque actuel réside dans la volatilité des politiques commerciales sur les principaux marchés. La décision d'enquêter sur certaines importations aux États-Unis et d'imposer des droits de douane sur ces importations, ainsi que les mesures visant à limiter les transbordements, ont mis les entreprises vietnamiennes sous pression en termes de prix et de chaînes d'approvisionnement.

Comme l'a averti Vu Ba Phu, directeur de l'Agence de promotion du commerce (ministère de l'Industrie et du Commerce) : "D'ici fin 2025, certaines exportations vers les États-Unis pourraient avoir du mal à maintenir le rythme de croissance rapide observé au premier semestre". Il a également souligné : "Que la taxe soit de 20 % ou de 40 %, nous devons toujours exporter vers les États-Unis. La question est de savoir comment en tirer le meilleur parti". M. Phu a fait ces remarques lors du lancement de VietnamUSA.Arobid.com, une plate-forme internationale de commerce électronique B2B, le 8 août à Hô Chi Minh-Ville.

De plus, les obstacles techniques, les exigences strictes en matière de traçabilité (comme l'EUDR pour les produits liés à la déforestation), les normes écologiques et la certification carbone deviennent de plus en plus obligatoires pour les entreprises souhaitant fidéliser leurs clients dans l'UE, aux États-Unis ou auprès des grandes chaînes de distribution. L'absence de standardisation des registres, de traçabilité et de capacité de conversion de la production verte rendra difficile la compétitivité de nombreux petits fournisseurs.

Stratégie de réponse vers la fin de 2025

L'industrie du bois a connu une performance d'exportation spectaculaire l'année dernière après une forte baisse de 15,9% en 2023, a déclaré Ngô Sy Hoài, vice-président et secrétaire général de l'Association vietnamienne du bois et des produits forestiers (VIFOREST).

Malgré une marge de manœuvre importante, des défis se profilent à l'horizon, les marchés de l'UE et des États-Unis exigeant une traçabilité de plus en plus stricte de l'origine du bois.

De plus, des pays de la région comme l'Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande présentent un fort potentiel, ce qui renforce leur compétitivité. Sans parler des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, qui pourraient altérer la dynamique du marché. Les fluctuations du transport maritime et de la logistique pourraient également perturber les chaînes d'approvisionnement, impactant négativement le commerce mondial.

Parallèlement à l'application des critères de croissance verte et de transformation numérique, Ngô Sy Hoài a déclaré que VIFOREST donnerait la priorité au renforcement des capacités de défense commerciale des entreprises afin de faire progresser le secteur.

VIFOREST collaborera avec l'Autorité des recours commerciaux et les bureaux commerciaux vietnamiens à l'étranger pour émettre des alertes en temps opportun et aider les entreprises à éviter les poursuites en matière de défense commerciale.

De nombreux experts et leaders du secteur recommandent des groupes d'actions parallèles : promouvoir les produits à valeur ajoutée et les designs uniques plutôt que la concurrence sur les prix, investir dans la traçabilité, la certification de durabilité (FSC, empreinte carbone) et les processus de production écologiques pour répondre aux exigences du marché, diversifier les marchés d'exportation, en augmentant la part du Japon, de l'UE et de l'ASEAN afin de réduire la dépendance à un marché unique.

Les mesures de soutien de l'État en matière de logistique, de promotion du commerce et d'assistance technique à la transition écologique devraient également contribuer à réduire les risques pour les petites et moyennes entreprises.

Texte et photos : Truong Giang/CVN