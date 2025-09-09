Des mesures pour développer la production et l’exportation de riz

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé, le 9 septembre, le télégramme officiel N°160/CD-TTg, demandant la mise en œuvre de mesures visant à renforcer la production, l’exportation et la stabilisation du marché du riz.

Le Premier ministre a chargé le ministre de l’Industrie et du Commerce, en coordination avec les organismes compétents et les localités concernées, de diversifier les marchés d’exportation, en consolidant les marchés traditionnels et en explorant de nouveaux débouchés, notamment ceux liés aux accords de libre-échange (FTA).

Une attention particulière doit être accordée aux marchés de niche tels que l’Union européenne (UE), la République de Corée et les États-Unis, en particulier pour les variétés de riz de haute qualité et de spécialité.

Par ailleurs, le ministère doit poursuivre l’instruction auprès de l’Association vietnamienne de l’alimentation (Vietnam Food Association - VFA) et des exportateurs afin qu’ils appliquent strictement les réglementations, garantissant ainsi un équilibre entre les exportations et la consommation intérieure.

Le ministre de l’Agriculture et de l’Environnement est chargé d’améliorer les politiques de création de zones de culture spécialisées, de promouvoir la recherche et le développement de variétés de riz à haut rendement et de qualité, d’investir dans les infrastructures de stockage et de transformation, et de renforcer l’application des sciences et technologies pour réduire l’utilisation d’engrais et de pesticides.

Le ministre des Affaires étrangères est responsable de mobiliser les missions diplomatiques à l’étranger pour collecter des informations sur les marchés et promouvoir activement la marque du riz vietnamien.

Le ministre des Finances doit faciliter les procédures douanières et accélérer le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée au bénéfice des exportateurs.

Le gouverneur de la Banque d’État du Vietnam est chargé d’instruire les banques commerciales d’accroître les crédits aux entreprises de production, de transformation et d’exportation de riz, afin de leur permettre de saisir les opportunités offertes par le marché.

Les présidents des Comités populaires provinciaux et municipaux sont invités à suivre de près les activités des entreprises exportatrices, à résoudre leurs difficultés et à orienter les agriculteurs vers le respect des normes de qualité et de traçabilité.

Les associations professionnelles du secteur du riz sont, quant à elles, encouragées à fournir à leurs membres des informations précises sur les marchés étrangers.

Le Premier ministre a confié au vice-Premier ministre Bùi Thanh Son la mission de superviser la mise en œuvre de ce télégramme.

