Les marques vietnamiennes appelées à accroître leurs parts de marché

Hô Chi Minh-Ville est aujourd’hui le plus grand centre économique du pays, avec plus de 500.000 entreprises représentant plus de 20% du PIB national. Les entreprises locales disposent de conditions favorables pour devenir le noyau de connectivité en matière de production, de commerce, de logistique et de finance dans le nouvel espace de développement issu de la fusion des localités.

Lors d’un séminaire intitulé "Augmentation des parts de marché – Positionnement des marques vietnamiennes dans l’espace numérique", le vice-président du Comité populaire municipal, Nguyên Van Dung, a souligné les opportunités offertes par le marché intérieur et le numérique, tout en rappelant la concurrence accrue des marques internationales, avantagées par leur envergure et leur réputation.

Face à ce défi, le positionnement et le développement des marques vietnamiennes deviennent une priorité, non seulement pour les entreprises mais aussi pour la stratégie de développement de la ville. Ces marques doivent affirmer une identité claire et crédible, notamment dans l’espace numérique, tout en exploitant les chaînes d’approvisionnement pour améliorer leur compétitivité.

La ville met en œuvre plusieurs mesures concrètes : renforcement de la protection de la propriété intellectuelle, accélération de la transformation numérique dans la gestion, la distribution et le marketing, ainsi que construction d’un écosystème d’e-commerce transparent et durable. Les grandes entreprises sont encouragées à jouer un rôle moteur en incitant les PME locales à renforcer leurs capacités.

Avec plus de 100 millions d’habitants, le Vietnam attire de plus en plus les investisseurs. La taille du marché de détail intérieur est estimée à 180 milliards de dollars et devrait atteindre 350 milliards d’ici fin 2025. Selon certains experts, l’espace numérique devient un "nouveau front" à fort potentiel, représentant une grande opportunité pour rehausser la position des produits vietnamiens.

Selon Dinh Thê Hiên, directeur de l’Institut de l’Informatique et de l’Économie appliquée, les marques numériques intégrant l’IA ne se limitent plus à la technologie : elles transforment les données clients en expériences personnalisées, rendant les marques plus proches, intelligentes et crédibles. Il recommande aux entreprises de miser sur la qualité du produit, l’histoire de la marque et la connexion émotionnelle avec leurs clients.

Le numérique représente ainsi une vague porteuse pour les marques vietnamiennes, leur permettant de consolider leur position sur le marché intérieur tout en s’ouvrant efficacement à l’international. Mais sans préparation solide, elles risquent de disparaître face aux défis de cette nouvelle ère.

VNA/CVN