Hô Chi Minh-Ville

Le marché des gâteaux de lune en plein essor avant la Fête de la mi-automne

À un mois de la Fête de la mi-automne, le marché des gâteaux de lune à Hô Chi Minh-Ville bat déjà son plein.

Les grandes marques proposent de nouvelles collections, misant sur des saveurs innovantes, des emballages élégants et un attachement à la culture traditionnelle pour séduire les consommateurs.

Selon Nguyên Thi Kim Ngân, directrice générale adjointe de Sun Do Food, la demande a progressé de 20% par rapport à la même période de l’an dernier. L’entreprise développe des gâteaux moins sucrés, à base d’ingrédients naturels comme le lotus, le taro, le café ou le thé vert, tout en mettant en avant les valeurs culturelles.

La société Huu Nghi estime que le marché profite surtout aux fabricants réputés, alors que les contrôles de qualité et d’hygiène alimentaire sont renforcés. Les consommateurs se tournent davantage vers les marques reconnues, évitant les produits artisanaux d’origine incertaine.

Pour garantir la sécurité, le Service municipal de la sécurité alimentaire mène des inspections et, avec le Service de l’Industrie et du Commerce, a lancé un programme de "certification verte" pour assurer transparence et traçabilité des produits.

Ce marché saisonnier et concurrentiel mise désormais sur la qualité, la valeur culturelle et l’expérience client. La demande devrait encore augmenter à l’approche du pic des ventes, notamment de la part des entreprises et des jeunes consommateurs.

VNA/CVN