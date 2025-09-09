Inspection du respect de la législation dans le commerce de l’or

Le 8 septembre 2025, le Bureau du gouvernement a publié le document N°8390/VPCP-V.I transmettant les instructions du vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoa Binh concernant la situation récente du marché de l'or.

Photo : VNA/CVN

Conformément aux directives du Premier ministre, Nguyên Hoa Binh a chargé l'Inspection du gouvernement de mettre en place, dès le 9 septembre, une équipe d'inspection en coordination avec les ministères de l'Industrie et du Commerce, des Finances, de la Police et la Banque d'État du Vietnam.

Cette équipe doit examiner le respect des politiques et de la législation par les établissements de crédit et les entreprises opérant dans le commerce de l'or, en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, d'émission et d'utilisation des factures et documents liés, ainsi que sur d'autres aspects pertinents. En cas de violation détectée, les dossiers devront être immédiatement transmis à la police.

Les conclusions de l'inspection devront être rapportées au Premier ministre dans le courant du mois de septembre 2025.

Parallèlement, la Banque d'État du Vietnam est priée de prendre rapidement des mesures fermes et efficaces afin de renforcer la gestion du marché de l'or. L'objectif est de garantir un marché sûr, transparent, durable et de prévenir toute fluctuation des prix susceptible de nuire à la stabilité financière et macroéconomique. Elle devra rendre compte chaque semaine, avant 11 heures le vendredi, de l'évolution du marché au Premier ministre et au vice-Premier ministre permanent.

Le ministère de la Police ordonne aux forces compétentes, en coordination avec la Banque d'État du Vietnam et les organes concernés, de mettre immédiatement en œuvre les mesures nécessaires afin de sanctionner strictement les infractions liées au marché de l'or, notamment la contrebande, la fraude, l'évasion fiscale, la spéculation, le commerce illégal, la thésaurisation et la manipulation du marché de l'or.

VNA/CVN