Le Vietnam salué comme plaque tournante du transport maritime

Les entreprises de logistique russes développent leurs liaisons ferroviaires et maritimes pour stimuler les échanges commerciaux entre le Vietnam et la Russie.

Le groupe de transport FESCO joue un rôle central dans son projet de transformation du port de Hô Chi Minh-Ville en plaque tournante du transbordement en Asie du Sud-Est.

S’adressant à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) en marge du 10e Forum économique oriental qui s’est tenu récemment à Vladivostok, le vice-président de la division logistique de ligne de FESCO, German Maslov, a déclaré que la liaison maritime reliant Vladivostok aux ports vietnamiens s’est avérée très efficace après deux ans d’exploitation, suscitant un vif intérêt de la part des entreprises des deux pays.

FESCO exploite désormais trois navires réguliers après avoir initialement un seul navire. En 2025, le volume de fret transporté entre le Vietnam et la Russie a augmenté de 16% en glissement annuel, tandis que les marchandises en provenance de l’ASEAN transitent également par les ports vietnamiens.

Forte de cette dynamique, FESCO a récemment ouvert de nouvelles lignes au départ du Vietnam vers Saint-Pétersbourg et Novorossiisk, permettant ainsi aux marchandises vietnamiennes d’atteindre les trois plus grands ports russes.

German Maslov a affirmé que le Vietnam était devenu une plateforme incontournable du réseau logistique de l’entreprise.

Au-delà de la Russie, le Vietnam constitue également un maillon essentiel des services maritimes régionaux. FESCO exploite des lignes reliant le Vietnam à la Malaisie, à l’Indonésie et à la Thaïlande. Grâce à cette passerelle, ses marchandises avec la Malaisie ont augmenté de 66%, tandis que les échanges commerciaux avec l’Indonésie ont doublé, équivalant à des milliers de conteneurs.

German Maslov a décrit le Vietnam comme un "port pivot" pour l’ASEAN, stimulant les flux de transport entre la Russie et le bloc régional. Il a ajouté que FESCO avait ouvert un bureau de représentation au Vietnam et envisageait la construction d’entrepôts, de terminaux portuaires et de coentreprises.

Le consul général du Vietnam à Vladivostok, Nguyên Viêt Kiên, a souligné que l’Extrême-Orient russe, qui représente près de 40% du territoire russe, présente un potentiel considérable en minéraux, terres et ports maritimes. Vladivostok est la porte d’entrée des échanges commerciaux entre l’Asie et la Russie, grâce à des liaisons directes avec les lignes ferroviaires Baïkal-Amour et Transsibérienne, permettant une distribution fluide à l’échelle nationale, a-t-il déclaré.

Il a toutefois reconnu que les échanges commerciaux avec le Vietnam restent modestes, avec un chiffre d’affaires de seulement 55 millions de dollars au premier trimestre de cette année, dont 90% proviennent des exportations vietnamiennes. Côté investissements, l’entreprise vietnamienne TH True Milk a lancé une ferme laitière de 4.000 hectares près de Vladivostok.

Nguyên Viêt Kiên a souligné la nécessité de considérer Vladivostok non seulement comme un marché, mais aussi comme une porte d’entrée stratégique. S’emparer de cette porte d’entrée créerait des conditions favorables à l’entrée sur le marché russe et, plus largement, sur le marché eurasien.

Il a ajouté que l’Extrême-Orient devrait bénéficier d’investissements plus importants, le président russe Vladimir Poutine ayant annoncé de nouvelles priorités en matière d’énergie, de transports et de développement urbain lors du forum. Le moment est venu pour les entreprises vietnamiennes d’investir à l’étranger, de s’assurer un avantage concurrentiel et de s’implanter sur de nouveaux marchés, a-t-il suggéré.

Le diplomate a affirmé que le consulat général et le bureau de représentation commercial du Vietnam à Vladivostok sont prêts à servir de passerelle et à soutenir les entreprises vietnamiennes souhaitant étendre leur présence.

