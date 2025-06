VinSpeed et Thaco s'engagent dans un grand projet de train à grande vitesse Nord-Sud

Concernant les propositions d'investissement dans le projet de train à grande vitesse sur l'axe Nord-Sud soumises par la Société par actions d’investissement et de développement du chemin de fer à grande vitesse VinSpeed et le Groupe Truong Hai (Thaco), le ministre de la Construction a demandé à ces entreprises de procéder rapidement à la révision et à la finalisation de leurs dossiers de demande d'approbation de la politique d'investissement, conformément aux dispositions de l'article 33 de la Loi sur l'investissement.