Le Vietnam et la République de Corée dynamisent leur partenariat

Le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc a reçu, l’après-midi du 9 septembre à Hanoï, l’ambassadeur de la République de Corée, Choi Young Sam, ainsi que des représentants d’entreprises sud-coréennes.

Le vice-Premier ministre a souligné que la coopération entre le Vietnam et la République de Corée connaissait un développement florissant dans de nombreux domaines. La République de Corée est actuellement le premier investisseur étranger au Vietnam, avec un capital cumulé de 87 milliards de dollars.

Les échanges commerciaux bilatéraux atteignent 81,5 milliards de dollars et les échanges entre les deux peuples sont particulièrement dynamiques, avec environ 350.000 Vietnamiens résidant en République de Corée et plus de 200.000 Sud-Coréens vivant au Vietnam.

Il a affirmé que la priorité essentielle est de promouvoir davantage encore les relations bilatérales, tout en réaffirmant la volonté du Vietnam d’entrer dans une nouvelle phase de développement afin de devenir, d’ici 2045, un pays à revenu élevé.

Hô Duc Phoc a exprimé le souhait de renforcer la coopération avec la République de Corée dans la réalisation des objectifs stratégiques, en particulier dans les domaines des actifs numériques, de l’aide publique au développement (APD) pour les infrastructures et de la formation professionnelle afin de disposer d’une main-d’œuvre qualifiée au service des deux pays.

Il a assuré que le gouvernement vietnamien créait toujours les meilleures conditions pour les entreprises sud-coréennes, sur la base de la législation nationale et des pratiques internationales.

Pour sa part, l’ambassadeur Choi Young Sam a souhaité que la République de Corée accompagne le Vietnam dans le développement du marché financier, le reclassement de la Bourse vietnamienne au rang de marché émergent, ainsi que dans la coopération pour l’établissement d’une base de données en assurance. Il a exprimé sa conviction que l’investissement coréen au Vietnam continuerait de s’intensifier, notamment dans les secteurs des infrastructures, de l’énergie, de la transformation numérique et de l’industrie des semi-conducteurs.

Les représentants de l’Association des entreprises sud-coréennes (KORCHAM) et des sociétés présentes ont indiqué qu’environ 10.000 entreprises sud-coréennes opéraient actuellement au Vietnam, contribuant activement au développement économique du pays.

Ils ont proposé de poursuivre le règlement des difficultés liées à la taxe minimale mondiale, aux politiques de haute technologie, à la transformation numérique et à la mise en place d’un centre financier international.

En conclusion, le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc a affirmé que le gouvernement vietnamien soutenait pleinement l’expansion des investissements sud-coréens et s’était engagé à maintenir un dialogue régulier afin de lever efficacement les obstacles.

