Le gouvernement adopte l’endettement public et la gestion de la dette publique

Le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc a signé une décision approuvant le plan d’emprunt et de remboursement de la dette publique 2025 et le programme triennal de gestion de la dette publique pour la période 2025-2027.

Le plan et le programme visent à assurer le remboursement intégral et ponctuel de la dette publique sans affecter la notation souveraine du Vietnam, tout en poursuivant la restructuration du portefeuille obligataire de l’État en fonction des conditions de marché et des besoins de développement.

Ils visent également à diversifier les canaux d’emprunt, tant au niveau national qu’international, afin d’équilibrer le budget de l’État et de soutenir le développement socio-économique, les capitaux étrangers étant prioritaires pour les projets d’envergure et stratégiques.

Dans le cadre de ces plans, les autorités exerceront un suivi rigoureux afin de maintenir les indicateurs de sécurité de la dette dans les limites des plafonds approuvés, de promouvoir le développement du marché intérieur des capitaux et de maximiser l’aide publique au développement (APD) et les prêts concessionnels étrangers.

Concernant le plan d’emprunt public et de remboursement de la dette pour 2025, les emprunts gouvernementaux sont plafonnés à 815.238 milliards de dôngs (30,86 milliards de dollars), dont 443.100 milliards de dôngs pour couvrir le déficit budgétaire central, 361.100 milliards de dôngs pour le remboursement de la dette et près de 11.000 milliards de dôngs pour les réaffectations des prêts. Les emprunts proviendront principalement d’obligations du gouvernement, d’APD, de prêts concessionnels étrangers et d’autres sources de financement légales.

Les remboursements de la dette publique sont plafonnés à 506.949 milliards de dôngs, dont les obligations du gouvernement représentent 468.500 milliards de dôngs et les prêts de rétrocession, 38.400 milliards de dôngs.

Le plan ne prévoit aucune garantie gouvernementale pour les obligations émises au niveau national par la Banque de développement du Vietnam en 2025, tout en permettant à la Banque vietnamienne des politiques sociales (VBSP) d’émettre jusqu’à 10.500 milliards de dôngs d’obligations nationales garanties.

Les administrations locales sont autorisées à emprunter jusqu’à près de 31.800 milliards de dôngs en 2025, dont 3.300 milliards de dôngs alloués au remboursement du principal et 3.100 milliards de dôngs aux intérêts et frais.

Les entreprises et établissements de crédit vietnamiens sans garantie gouvernementale peuvent contracter un maximum d’environ 5,5 milliards de dollars de prêts commerciaux étrangers à moyen et long terme, et la dette extérieure à court terme devrait augmenter de 18 à 20% par rapport aux niveaux de fin 2024.

Gestion de la dette publique pour 2025-2027

Pour la période 2025-2027, le total des emprunts gouvernementaux est plafonné à 2,218 billiards de dôngs, dont 2,180 billiards de dôngs pour le budget central et 35 billions de dôngs pour les rétrocessions de l’APD et les prêts concessionnels étrangers.

Les remboursements de la dette sur trois ans sont plafonnés à 1,346 billiard de dôngs, dont 1,2 billiard de dôngs d’obligations directes et 120 billions de dôngs de dettes rétrocédées.

Le plan exige le remboursement intégral et ponctuel des obligations de l'État afin d’éviter les impayés et de garantir le respect par le Vietnam de ses engagements internationaux. Le plafond des garanties gouvernementales sur la période inclut jusqu’à 14,16 billions de dôngs pour la Banque de développement du Vietnam.

Les garanties accordées à la Banque vietnamienne des politiques sociales dépendront du recouvrement effectif des créances sur les crédits octroyés dans le cadre du programme de redressement et de développement socio-économiques.

La décision met également l’accent sur un contrôle strict de la dette des collectivités locales, le respect de la loi budgétaire de l’État et l’accélération du décaissement des investissements publics.

Les ministères, les agences et les collectivités locales sont chargés de surveiller, d’auditer et de rendre compte de la gestion de la dette afin d’en assurer l’efficacité, la rentabilité et la transparence.

VNA/CVN