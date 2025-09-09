Le Vietnam soutient le processus de réforme de l’OMC

Le Vietnam soutient pleinement le processus de réforme de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) afin d’améliorer ses fonctions, notamment le rétablissement rapide et complet du système de règlement des différends, a affirmé le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Sinh Nhât Tân.

>> Le Vietnam se dit prêt à soutenir les négociations sur la réforme de l'OMC

>> Le Vietnam renforce sa coopération juridique avec l'OMC

>> Une société vietnamienne remporte le prix des petites entreprises de l'OMC

Photo : VNA/CVN

Lors de sa rencontre avec la directrice générale de l’OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, à Genève, le 8 septembre, en marge de la 17e session de négociation d’un accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (AELE), le responsable a fait le point sur les engagements et les actions du Vietnam, démontrant ainsi son rôle de membre actif et responsable de l’OMC.

L’un des points marquants est l’achèvement par le Vietnam des procédures de ratification de l’Accord sur les subventions à la pêche (Phase 1). Le pays est également l’un des trois membres clés de l’OMC qui permettront à l’accord d’entrer officiellement en vigueur le 15 septembre 2025.

Il s’agit d’une avancée significative, qui contribue non seulement à la protection des ressources halieutiques mondiales, mais réaffirme également l’engagement du Vietnam en faveur d’un développement commercial durable, a déclaré le responsable.

Par ailleurs, le Vietnam prend des mesures proactives pour participer à d’autres initiatives importantes de l’OMC. Le gouvernement vietnamien a officiellement approuvé sa participation à l’Arrangement multipartite concernant une procédure arbitrale d’appel provisoire (AMPA), un mécanisme flexible conçu pour maintenir et promouvoir la fonction de règlement des différends de l’OMC dans le contexte de négociations complexes sur la réforme du règlement des différends.

Concernant l’initiative sur le commerce électronique, le Vietnam finalise actuellement les procédures nationales en vue d’une adhésion prochaine, ce qui ouvrira de nouvelles opportunités aux entreprises, en particulier aux petites et moyennes entreprises (PME), pour accéder aux marchés internationaux, a-t-il indiqué.

Le Vietnam attache une grande importance aux résultats de la 13e Conférence ministérielle de l’OMC (CM13) et collaborera étroitement avec les autres membres de l’OMC pour préparer la CM14 au Cameroun et obtenir des résultats concrets, a ajouté M. Tan.

Pour sa part, la directrice générale de l’OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, a exprimé sa satisfaction et sa reconnaissance pour les contributions substantielles du Vietnam aux activités de l’OMC. Elle a salué la ratification par le Vietnam de l’Accord sur les subventions à la pêche et a annoncé que le Vietnam serait honoré lors de la réunion du Conseil général de l’OMC du 15 septembre, marquant l’entrée en vigueur officielle de l’accord.

La directrice générale de l’OMC a également salué l’approche proactive du Vietnam, en particulier l’approbation par le Premier ministre de la participation à l’AMPA, la qualifiant de "nouvelle importante" et d’étape très positive.

Elle a constaté que l’économie vietnamienne continue d’afficher de bonnes performances, malgré les tensions commerciales mondiales, et l’a saluée comme un modèle de dynamisme au sein du système commercial multilatéral.

Elle a félicité la Mission vietnamienne à Genève pour ses récents efforts et contributions efficaces. Elle a également exprimé son intérêt pour les négociations en cours sur les droits de douane réciproques entre les États-Unis et divers pays, dont le Vietnam, en raison de leurs implications potentielles pour les principes fondamentaux de l’OMC.

Ngozi Okonjo-Iweala a exprimé l’espoir que le Vietnam continuera à partager des informations et à adopter une position ferme en faveur du système commercial multilatéral.

En réponse, le vice-ministre Nguyên Sinh Nhât Tân a fait part de la position constante du Vietnam concernant le respect de l’OMC, garantissant que le processus de négociation n’affecte pas les intérêts des autres membres et soit conforme aux règles de l’OMC, y compris la notification transparente à l’organisation.

Il a également informé la directrice générale de l’OMC des activités importantes que le Vietnam prépare pour l’année prochaine, notamment la préparation active du troisième examen des politiques commerciales (EPC), prévu en novembre 2026. Il s’agit d’un mécanisme important permettant aux membres de l’OMC de mieux comprendre leurs politiques commerciales respectives.

VNA/CVN