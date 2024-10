Le Vietnam veut s’inspirer de l’expérience chinoise en construction ferroviaire

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a reçu, vendredi 11 octobre à Hanoï, les responsables de la China Railway Construction Corporation (CRCC) et de la China Railway 16th Bureau Group Co., Ltd. (CRCC16).

Le dirigeant vietnamien a exprimé son espoir que CRCC, l’un des principaux conglomérats de construction de Chine et du monde, puisse partager ses expériences et transférer ses connaissances sur le développement des entreprises publiques et les modèles opérationnels, ainsi que sur les avancées scientifiques et technologiques.

En outre, la société peut collaborer avec des partenaires et des entreprises vietnamiens pour mettre en œuvre des projets d’infrastructures de transport intelligents entre les deux pays, servant ainsi de modèle de coopération et de transfert de technologie.

Les projets de coopération entre CRCC et les partenaires vietnamiens, une fois terminés, serviront de base à la future coopération en matière d’investissement de la société au Vietnam, en utilisant les normes, les réglementations, la réflexion conceptuelle et les modèles opérationnels les plus performants de la Chine, a-t-il ajouté.

Collaboration étroite

Le président de CRCC, Dai He Gen, a exprimé son désir d’une collaboration étroite avec la Vietnam Railways Corporation et la Truong Son Construction Corporation pour mettre en œuvre des projets d’infrastructure au Vietnam.

Il a souligné la volonté de CRCC d’élargir la coopération au-delà des chemins de fer, des routes et des métros, exprimant son intérêt pour la construction de ports maritimes et d’aéroports, le développement de l’énergie verte et l’utilisation de nouvelles technologies et matériaux respectueux de l’environnement.

CRCC est actuellement classée 42e sur la liste Fortune Global 500, opérant dans plus de 140 pays et territoires. L’entreprise a conçu et construit plus de 50% des réseaux ferroviaires à grande vitesse et normaux de la Chine, plus de 40% de ses systèmes ferroviaires urbains et 30% de ses autoroutes.

Au Vietnam, elle a participé à des projets tels que la modernisation et la rénovation du système de signalisation ferroviaire du Vietnam, la fourniture de matériaux ferroviaires et la planification de la ligne ferroviaire Lào Cai-Hanoï-Hai Phong, par l’intermédiaire de son Design Institute 5.

