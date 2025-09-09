Renforcer la résilience des exportations vietnamiennes

La diversification des marchés ne peut réussir que si les produits vietnamiens répondent aux exigences écologiques, durables et innovantes, ont affirmé les conseillers commerciaux du Vietnam à l'étranger lors d'une conférence avec le réseau des bureaux commerciaux du Vietnam à l'étranger, tenue le 9 septembre.

Lors de la conférence organisée par l'Autorité de promotion du commerce relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce, le conseiller commercial du Vietnam en Chine, Nông Duc Lai, a indiqué que malgré l'expansion des échanges, les exportations vietnamiennes demeuraient confrontées à plusieurs défis : préférence des consommateurs chinois pour les produits nationaux, dépréciation du yuan, et renforcement des contrôles sanitaires, notamment pour les durians.

Il a recommandé aux entreprises vietnamiennes d'améliorer la qualité des produits agricoles, forestiers et aquatiques, de garantir une traçabilité complète, d'investir dans les technologies de transformation et de conservation pour accroître la valeur ajoutée, de renforcer la promotion commerciale dans les provinces du Nord et du Nord-Ouest de la Chine, où la demande pour des produits alimentaires haut de gamme est élevée, ainsi que de soigner davantage les emballages. Il a également insisté sur la nécessité d'investir dans la logistique et l'entreposage frigorifique afin de stabiliser l'offre.

Assurer une transparence totale sur l'origine

Le conseiller commercial du Vietnam aux États-Unis, Dô Ngoc Hung, a pour sa part insistée sur l'importance de renforcer les négociations commerciales et de fournir rapidement aux entreprises des informations actualisées sur les nouvelles politiques, en particulier pour les produits aquatiques.

Concernant le bois, il a recommandé d’assurer une transparence totale sur l'origine et le processus de production, tout en améliorant les capacités de prévision et les systèmes d'alerte précoce en matière de défense commerciale.

Le conseiller commercial en Belgique et en UE Trân Ngoc Quân a noté que l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA) offrait de grands avantages avec plus de 90% des lignes fiscales supprimées, mais que des risques subsistaient : fraudes d'origine, contrôles sanitaires stricts et prolongation des mesures de sauvegarde sur l'acier. Sans transition écologique, a-t-il averti, les produits vietnamiens risqueraient de perdre leur compétitivité.

Clôturant la conférence, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, a indiqué que le commerce extérieur avait atteint près de 600 milliards de dollars en huit mois, dont 306 milliards de dollars d'exportations, en hausse de 14,8%. L'excédent commercial de près de 14 milliards de dollars contribuait à la stabilité macroéconomique.

Cependant, il a également mis en garde contre les incertitudes persistantes : tensions géopolitiques, concurrence stratégique entre grandes puissances, durcissement des politiques commerciales et risques de rupture des chaînes d'approvisionnement. Pour atteindre l'objectif annuel d'une croissance de 12% des exportations, le Vietnam devra générer 150 milliards de dollars supplémentaires au cours des quatre derniers mois de l'année.

Le ministre a appelé à une action coordonnée entre l'État, le réseau des bureaux commerciaux, les associations industrielles et les collectivités locales. Il a insisté sur l'importance de développer des chaînes d'approvisionnement durables, de promouvoir la transition numérique et écologique, et d'exploiter pleinement les 17 accords de libre-échange déjà en vigueur, tout en accélérant la conclusion de nouveaux accords.

"Dans un monde en mutation, les bureaux commerciaux doivent être le bras prolongé du ministère, aux côtés des entreprises et des filières, pour hisser les exportations vietnamiennes vers de nouveaux sommets", a conclu Nguyên Hông Diên.

