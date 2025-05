Un nouvel élan pour approfondir les relations Vietnam - Biélorussie

Le Vietnam souhaite continuer à renforcer et à élargir son amitié et sa coopération multiforme avec la Biélorussie, dans l’intérêt des peuples des deux pays, pour la paix, la coopération et le développement, dans un contexte international et régional en pleine mutation, a-t-il affirmé dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Depuis l’établissement des relations diplomatiques le 24 janvier 1992, les deux pays ont entretenu et développé une amitié traditionnelle et de coopération multiforme avec une confiance politique croissante. La coopération s’est étendue à de nombreux domaines : défense et sécurité, économie et commerce, culture, éducation, sciences et technologies, échanges entre les peuples, coopération décentralisée. Environ 50 accords internationaux ou protocoles d’entente intersectoriels constituent le socle juridique de cette relation. Sur le plan international, le Vietnam et la Biélorussie se consultent régulièrement et se soutiennent mutuellement dans divers forums et mécanismes multilatéraux. Les deux pays sont également membres de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique (EAEU).

Selon l’ambassadeur vietnamien, une étape importante de cette coopération est l’entrée en vigueur, à partir du 30 janvier 2025, de l’accord d’exemption de visa pour les titulaires de passeports ordinaires des deux pays, ouvrant de nombreuses perspectives de coopération dans divers domaines. Cet accord est d’autant plus symbolique qu’il s’agit du premier cas d’un pays européen accordant une exemption de visa aux citoyens vietnamiens.

Ces réalisations ne sont toutefois qu’un début d’une nouvelle phase de coopération bilatérale, car le potentiel reste encore immense, a estimé Nguyên Van Ngu.

Sur le plan économique et commercial, les deux parties peuvent renforcer l’efficacité du Comité intergouvernemental de coopération économique, commerciale et technico-scientifique, afin de créer une percée dans les échanges, encore modestes, entre les deux pays, a-t-il indiqué.

Au-delà des domaines traditionnels de coopération, les deux pays peuvent étendre leurs relations à des secteurs prometteurs tels que la logistique, les transports, l’économie numérique, la transformation digitale, l’intelligence artificielle, la cybersécurité, les technologies de pointe appliquées à l’agriculture, tout en mettant en œuvre efficacement l’accord de libre-échange Vietnam - EAEU, et en soutenant mutuellement l’accès aux marchés de l’ASEAN et de l’EAEU.

Un autre axe prometteur concerne le développement du tourisme suite à l’entrée en vigueur de l’exemption de visa et aux discussions en cours entre compagnies aériennes sur l’ouverture de liaisons directes entre les deux pays, a-t-il ajouté.

L’ambassadeur Nguyên Van Ngu a exprimé sa conviction que la visite du secrétaire général Tô Lâm apporterait un nouvel élan aux relations bilatérales, en traçant des orientations pour son approfondissement, en renforçant l’efficacité des mécanismes existants et en ouvrant la voie à de nouveaux cadres de coopération.

