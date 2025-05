Promouvoir le développement dynamique des relations entre la Biélorussie et le Vietnam

>> Consultation politique Vietnam - Biélorussie

>> Tô Lâm part pour le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie et la Russie

>> Resserrer les relations d'amitié traditionnelles Vietnam - Biélorussie

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, l'ambassadeur de Biélorussie au Vietnam, Uladzimir Baravikou, a accordé une interview à la presse vietnamienne, au cours de laquelle il a souligné l'importance de cette visite, qui intervient alors que les deux pays commémorent plusieurs événements historiques majeurs, notamment le 50e anniversaire de la réunification nationale du Vietnam et le 80e anniversaire de la victoire contre l'Allemagne nazie. Selon lui, cette première visite de Tô Lâm en Biélorussie ouvrira un nouveau chapitre dans les relations bilatérales, fondées sur une longue tradition d'amitié, de confiance et d'entraide, initiée dès le siècle dernier lors des visites du Président Hô Chi Minh à Minsk en 1957 et 1961.

Le diplomate a chaleureusement salué l'engagement sincère des dirigeants des deux nations à propulser leur partenariat vers de nouveaux sommets. Il a exprimé sa ferme conviction que cette visite significative et la rencontre entre Tô Lâm et le président Loukachenko donneraient une impulsion significative au développement de relations multiformes, notamment dans les sphères économique, commerciale et humanitaire. Ces échanges devraient également consolider davantage les liens d'amitié, la confiance mutuelle et la compréhension profonde entre les deux peuples.

Le Vietnam est aujourd'hui un partenaire prioritaire de la Biélorussie en Asie du Sud-Est. Depuis plus de 30 ans, les deux pays ont établi une relation solide, marquée par des visites de haut niveau et la signature de plus de 100 accords bilatéraux couvrant des domaines aussi variés que la défense, la sécurité, la culture, l'éducation, le sport et le tourisme.

Dynamiser les échanges commerciaux

Photo : VNA/CVN

Récemment, la coopération en matière de sécurité s'est intensifiée, avec de nombreuses visites et la conclusion de nouveaux accords. La Biélorussie accorde également une grande importance à l'éducation, accueillant des étudiants vietnamiens dans des secteurs de pointe comme les semi-conducteurs.

L'accord d'exemption de visa désormais en vigueur facilite les échanges entre les peuples. La Biélorussie souhaite établir une liaison aérienne directe avec le Vietnam. Les stations balnéaires vietnamiennes sont prisées des touristes biélorusses, tandis que les Vietnamiens sont invités à découvrir les paysages naturels et la culture traditionnelle de la Biélorussie.

Le commerce et l'investissement constituent une priorité dans les relations bilatérales. Le Vietnam est perçu comme une porte d'entrée vers l'ASEAN pour les exportations biélorusses. La Biélorussie souhaite notamment accroître ses exportations de bœuf et développer ses ventes sur le marché vietnamien, tout en important davantage de produits agricoles et électroniques vietnamiens.

Des projets industriels, comme l'assemblage automobile à Hung Yên, ont connu un franc succès, et de nouvelles coopérations sont en cours. Les entreprises des deux pays participent activement aux foires commerciales et forums économiques, notamment le Vietnam Expo 2025.

En 2023, les échanges commerciaux ont atteint un niveau record, en grande partie grâce à l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique eurasiatique (UEEA), qui fêtera ses 10 ans en mai 2025. En tant que présidente de l'UEEA en 2025, la Biélorussie s'engage à faciliter encore davantage l'accès des produits vietnamiens à ce marché.

Les deux nations maintiennent un dialogue constant pour évaluer en profondeur leur coopération et s'assurer de l'application rigoureuse des accords établis. Leurs économies, perçues comme complémentaires plutôt que concurrentes, ouvrent un large éventail de possibilités.

La Biélorussie se montre disposée à partager son savoir-faire et ses technologies de pointe dans des secteurs clés tels que l'industrie, l'agriculture, la pharmacie, la numérisation et la production alimentaire.

De surcroît, les domaines de l'énergie nucléaire et de l'exploration spatiale offrent des perspectives, dynamisées notamment par le vol historique de la première cosmonaute biélorusse en mars 2024.

L'amitié traditionnelle et sincère qui unit les deux peuples constitue le fondement solide d'un développement dynamique des relations vietnamo-biélorusses.

VNA/CVN