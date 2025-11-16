Le Festival d’échange culturel bouddhiste Vietnam - Japon attire les foules à Ninh Binh

Le Festival d’échange culturel bouddhiste Vietnam - Japon a attiré les 15 et 16 novembre, dans la zone touristique nationale de Tam Chuc, province de Ninh Binh (Nord) des milliers de moines, de bouddhistes, de fidèles et de touristes japonais.

Cette année, le festival a proposé une riche programmation, notamment prières au sanctuaire des Trois Mondes (Tam Thê Diên) et à la pagode Tam Chuc, xâm (chants des musiciens aveugles) ; récitation du Bouddha Amitabha selon l’école de la Terre Pure, copie des sûtras selon la tradition bouddhiste japonaise, veillée aux lanternes et cérémonie d’adoration du Bouddha à la pagode Ba Sao.

La délégation bouddhiste japonaise a pratiqué les rituels de purification par le feu, visant à détruire énergies négatives et obstacles et à obtenir des bénédictions. Par le pouvoir symbolique du feu, la cérémonie rappelle aux gens d’apprécier les bienfaits du soleil - source d’énergie vitale - et le pouvoir du soleil pour éloigner le mal et la maladie.

Selon le vénérable Thich Minh Quang, chef adjoint du Bureau central de la Sangha bouddhiste du Vietnam et gérant adjoint de la pagode Tam Chuc, le Festival d’échange culturel bouddhiste Vietnam - Japon a lieu tous les deux ans et cette année, la pagode a été choisie à nouveau pour accueillir cet événement.

Le Festival d’échange culturel bouddhiste Vietnam - Japon revêt une importance spirituelle particulière, l’occasion de prier pour la paix nationale et la sérénité du peuple et de mieux comprendre les rituels bouddhiques et les interférences culturelles du bouddhisme vietnamien et japonais.

Cet événement contribue ainsi à renforcer les relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et le Japon, et en même temps à promouvoir la zone touristique de Tam Chuc auprès d’un grand nombre de touristes internationaux, notamment la communauté japonaise résidant et travaillant au Vietnam.

S’étendant sur une superficie de 5.000 ha, le complexe spirituel Tam Chuc comprend de nombreux monuments dont le sanctuaire principal, le sanctuaire des Trois Mondes, le temple dédié au Guanyin et la pagode Ngoc (Perle) sont les plus importants.

La pagode Tam Chuc, dont l’origine remonterait à plus d’un millénaire, a été bâtie au milieu d’un lac naturel. Elle est entourée de treize montages, les six qui se trouvent en face d’elle sont les cloches divines et les sept situées à l’arrière représentent les fées. En 2001, elle a été restaurée et agrandie.

Depuis 2013, la pagode Tam Chuc fait partie de la zone touristique nationale du même nom. La tenue du Vesak de l’ONU à Tam Chuc en 2019 a permis de faire connaître sa beauté auprès des fidèles bouddhistes et des non-bouddhistes à travers le monde.

