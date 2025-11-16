Au Grand Rex à Paris, une passionnante rétrospective du cinéma vietnamien

Pour la première fois, un événement d’envergure entièrement dédié au cinéma vietnamien - intitulé "Cinéma vietnam - Itinéraire de Lumière" - se tiendra du 5 au 12 décembre au mythique cinéma Le Grand Rex, à Paris, retraçant le parcours du cinéma vietnamien, des années de défense nationale à l’ère contemporaine, en passant par l’après-guerre et les réformes, alors que le Vietnam s’affirme davantage sur la scène internationale.

>> Le cinéma vietnamien à l’honneur au Festival du film ASEAN+3 à Prague

>> Le cinéma classique vietnamien dévoile son âme et sa magie à New York

>> Le cinéma vietnamien en pleine ascension : l’ère des films à cent milliards de dôngs

Photo : VNA/CVN

La Semaine du film vietnamien - Itinéraire de Lumière se tiendra du 5 au 12 décembre au mythique cinéma Le Grand Rex, à Paris, le plus grand cinéma d’Europe.

S’exprimant lors d’une récente conférence de presse sur cet événement, l’ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toàn Thang, a souligné que le cinéma est l’un des vecteurs les plus efficaces pour renforcer les échanges entre les deux nations, les images et les récits étant essentiels à la compréhension mutuelle. Il a fait remarquer que chaque œuvre présentée offrira une fenêtre ouverte sur différents moments de la vie vietnamienne à travers le langage cinématographique.

Le diplomate a ajouté que cet événement revêt une importance particulière car il coïncide avec le 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam, le 50e anniversaire de la Réunification nationale et le 130e anniversaire du cinéma mondial.

Il a également souligné que plusieurs films du programme ont été produits en partenariat avec des collaborateurs français ou avec le soutien du Centre national du cinéma (CNC), illustrant ainsi l’efficacité de la coopération culturelle bilatérale.

Parcours du cinéma vietnamien

Intervenant depuis Hanoï, la Dr. Ngô Phuong Lan, président de l’Association vietnamienne pour la promotion et le développement du film (VFDA), a déclaré que le thème "Itinéraire de Lumière" retrace le parcours du cinéma vietnamien, des années de défense nationale à l’ère contemporaine, en passant par l’après-guerre et les réformes, alors que le Vietnam s’affirme davantage sur la scène internationale.

Elle a souligné que les 17 films présentés dans le cadre de ce programme offre une rétrospective sur cinquante ans de création, de 1975 à 2025. Tous sont des films primés ou remarqués dans des festivals prestigieux tels que Cannes, Busan, Berlin, Nantes ou Hawaï, ainsi que dans les grands concours nationaux.

Photo : CTV/CVN

Des films emblématiques, familiers à des générations de spectateurs, comme Canh dông hoang (Terre dévastée) de l’Artiste du Peuple Nguyên Hông Sên, Bao gio cho dên thang Muoi (Quand viendra le 10e mois) de l’Artiste du Peuple Dang Nhât Minh et Tuong vê huu (Un général à la retraite) de l’Artiste du Peuple Nguyên Khac Loi, continuent d’affirmer la place du cinéma vietnamien sur la scène artistique internationale.

"Nous avons sélectionné des films qui, selon nous, reflètent une image dynamique, profondément humaine et porteuse de fierté nationale. Le cinéma vietnamien a réalisé de grands progrès, avec de nombreuses œuvres primées. Nous souhaitons montrer au public international un Vietnam dynamique, épris de paix et désireux de s’ouvrir au monde dans les domaines de la culture et de l’art", a indiqué le président d’AVSE Global, Nguyên Anh Khuong.

Exposition photographique

Le réalisateur français Flavien Dupont a salué l’initiative. "Je pense que le cinéma vietnamien très intéressant. Le grand avantage d’un tel festival, c’est qu’il permet au public de mieux découvrir cette cinématographie. Le cinéma a le pouvoir de rendre une culture ou un point de vue plus accessible, à travers l’image, le son et l’émotion. C’est extrêmement positif".

En parallèle des projections, une exposition photographique panoramique sur le cinéma vietnamien sera organisée, ainsi que des rencontres avec de jeunes cinéastes, un séminaire sur la coopération cinématographique franco-vietnamienne, des projections spéciales et les cérémonies d’ouverture et de clôture au Grand Rex et au Palais Pathé.

Cet événement marque le lancement du programme culturel "Vietnam – Une symphonie d’amour", initié par AVSE Global, qui vise à promouvoir la culture vietnamienne à l’international par des approches créatives et engagées. Il témoigne également de la volonté commune d’intellectuels, d’artistes et d’acteurs culturels de faire découvrir le Vietnam au public mondial.

VNA/CVN