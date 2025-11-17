Le Festival Thang Long - Hanoï 2025 attire près de 200.000 visiteurs

Dimanche soir 16 novembre à la place Dông Kinh Nghia Thuc au cœur de la capitale, une cérémonie de clôture du Festival Thang Long - Hanoï 2025 s’est déroulée.

Ayant pour le thème "Patrimoine - Connexion - Nouvelle Ère", le Festival Thang Long - Hanoï 2025 a attiré près de 200.000 visiteurs, sans compter près d’un million de visites sur les réseaux sociaux. Durant les 16 jours du festival, une trentaine d’activités artistiques, performances, programmes créatifs, expositions et colloques ont été organisés dans de nombreux lieux, tels que la Cité impériale de Thang Long, le Musée de Hanoï, le Temple de la Littérature, le temple Ngoc Son et la place Dông Kinh Nghia Thuc.

Le succès éclatant de l’événement a démontré que le patrimoine constitue une ressource de développement durable pour la capitale. Il s’agit également du premier événement de ce type organisé à Hanoï, pour devenir une activité annuelle sous l’égide du Comité municipal du Parti, du Conseil populaire municipal, du Comité populaire municipal et du Comité du Front de la Patrie du Vietnam de la ville.

Promouvoir une capitale millénaire

Ce festival est considéré comme une série d’événements artistiques et culturels majeurs, faisant le lien entre le patrimoine et la création contemporaine. Il contribue à promouvoir l’image de la capitale millénaire et à affirmer son statut de Ville créative de l’UNESCO.

L’événement est un lieu d’échanges internationaux approfondis, avec la participation de nombreux ambassadeurs et représentants d’organisations internationales implantées à Hanoï. Parmi les activités phares à participation internationale figurent : le colloque international et la rencontre - présentation des rituels et jeux du tir à la corde (à l’occasion du 10ᵉ anniversaire de leur reconnaissance par l’UNESCO) ; ainsi que le programme artistique "Instant éternel" au Musée de Hanoï, avec la participation du musicien suisse Dominique Barthassat.

Le programme "Convergence des patrimoines" au Temple de la Littérature de Hanoï a réussi à mettre en relation les valeurs traditionnelles des trois anciennes capitales (Thang Long, Hoa Lu et Huê), ainsi que celles des représentants des provinces des Hauts plateaux du Centre.

Le festival est un "terrain de jeu créatif", où les patrimoines culturels uniques des communes et quartiers de Hanoï ont été mis à l’honneur, tels que les danses Bài Bông, Bông, la lutte traditionnelle du village de Thúy Linh, ainsi que des spectacles de marionnettes traditionnelles.

Un événement annuel attendu

Le succès de l’événement constitue la preuve la plus éloquente de l’esprit d’innovation fondé sur la tradition, tout en offrant une base solide pour faire du festival un événement culturel annuel d’envergure internationale.

La directrice adjointe du Service municipal de la culture et des sports, Lê Thi Ánh Mai, souligne que ce festival a ouvert un nouveau chapitre dans l’industrie culturelle de la capitale Hanoï, et qu’elle souhaite faire du festival un événement culturel annuel d’envergure internationale.

Le Festival Thăng Long - Hanoï 2026, placé sous le thème "Quintessence de Hanoï - Connexion globale", devrait donc affirmer l’aspiration de la capitale à devenir un centre de convergence et de rayonnement des valeurs patrimoniales du Vietnam et du monde.

Texte : Hoàng Phuong/CVN

Photos : BTC/CVN