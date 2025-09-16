Hanoï : vers un pôle industriel et culturel régional

Hanoï a le rôle de capitale du patrimoine et de centre des arts du spectacle, la ville possède le potentiel de devenir un pôle industriel et culturel régional, et plus largement mondial.

Depuis début août, avec le programme "VConcert" - "Vietnam rayonnant" au Centre national des expositions et des foires, puis "La Patrie dans le cœur" organisé par le Comité populaire de Hanoï en coordination avec le journal Nhân Dân au stade My Dinh, Hanoï a baigné dans une ambiance festive. Les grands concerts ont pour thème de la Révolution d'août et de la Fête nationale du 2 septembre, avec notamment : des programmes artistiques spéciaux "Hanoï - Depuis l'automne historique de 1945", une projection lumineuse en 3D mapping sur la place de la Révolution d'août ; "80 ans - Fierté du Vietnam" sur la place Dông Kinh Nghia Thuc ; "Hanoï - L'aspiration vietnamienne rayonnante à jamais" au Centre national des expositions et des foires.

Ces concerts ont pour thème la révolution, mais ils attirent tous les âges, notamment de nombreux jeunes. Le concert "La Patrie dans le cœur" a réuni à lui seul plus de 50.000 spectateurs au stade My Dinh. Ces événements, ainsi que de nombreux programmes avec la participation d’artistes vedettes des jeux télévisés, ont ouvert une nouvelle voie à l'industrie culturelle de la capitale, axée sur les arts du spectacle, avec de grands programmes artistiques à l'échelle régionale.

Hanoï a jusqu'à présent affirmé sa position de premier centre culturel du pays. La ville a notamment mis en valeur son immense patrimoine culturel avec 6.489 vestiges, 1.793 patrimoines culturels immatériels, 1.350 villages artisanaux et plus de 1.500 festivals traditionnels. De nombreux vestiges de Hanoï sont modernisés et transformés en produits touristiques expérientiels pour attirer les touristes.

En particulier, les vestiges importants de la capitale proposent de nombreuses activités expérientielles, comme les visites nocturnes dans la Cité impériale de Thang Long, au temple de la Littérature (Quôc Tu Giam), à l’ancienne prison de Hoa Lo et au temple Ngoc Son. Le site de la prison de Hoa Lo est le premier pionnier à proposer des tours nocturnes depuis 2020. Après cinq ans, ces activités suscitent l'intérêt et l'attraction des touristes.

Hanoï a lancé et se prépare à mettre en service de nouveaux services d'expérience nocturne, tels que la cloche de Trân Vu (temple de Quan Thanh), le spectacle "Chuyên phô Hàng" - une expérience de visite théâtrale immersive dans l'ancienne maison située au 87, rue Ma May. Hanoï propose actuellement plus de 20 produits de tourisme nocturne.

De plus, après avoir été reconnue par l'UNESCO comme "Ville créative", Hanoï a constamment organisé et créé des opportunités pour les organisations privées afin de développer de nombreux espaces touristiques attractifs. Des festivals de design créatif témoignent de l'essor de la réflexion et des méthodes de travail de la jeune communauté, et l'expansion des événements culturels et des divertissements professionnels de grande envergure est notable.

Actuellement, la ville compte une centaine d'espaces créatifs. Selon de nombreux experts, Hanoï doit, sur cette base, exploiter son potentiel dans de nouveaux domaines, notamment les arts du spectacle, grâce au succès des concerts, pour créer des pôles clés du secteur culturel, en particulier dans le contexte où la capitale possède de nouvelles institutions culturelles d'envergure régionale et internationale, telles que le Théâtre Hô Guom et le Centre national des expositions et des foires.

Pour un développement efficace



Photo : VNA/CVN

Sur le plan politique, Hanoï a perfectionné ses institutions et sa réglementation juridique en mettant en place de nombreuses mesures incitatives pour encourager l'investissement dans le secteur culturel. Cependant, l'une des étapes les plus importantes consiste à changer les mentalités et les méthodes de travail pour un développement efficace.

Le professeur associé, Dr Pham Quang Long, a déclaré que "la mobilisation et le développement des équipes créatives jouent également un rôle très important. Même en utilisant des éléments traditionnels, les équipes créatives doivent exploiter ce que le public ne connaît pas, innover et s'adapter aux goûts pour attirer le public."

Le professeur associé Bùi Hoài Son, membre permanent de la Commission de la culture et des affaires sociales de l'Assemblée nationale, a hautement apprécié l'approbation d’une résolution relative à la création d'une zone de développement du centre industriel culturel et celle relative à l’établissement d'une zone de développement commercial et culturel, assortie de nombreux mécanismes et politiques préférentiels.

Pour que ces résolutions soient véritablement efficaces, la ville doit sensibiliser et obtenir le consensus de l'ensemble de la société ; le personnel, notamment au niveau local, doit être perfectionné pour répondre aux nouvelles exigences, et, parallèlement, il est nécessaire de mobiliser davantage de ressources humaines qualifiées.

Hanoï s'affirme comme le principal centre de divertissement du pays et de la région, notamment grâce à des concerts récents qui ont attiré des millions de spectateurs. La ville doit préparer plus soigneusement ses infrastructures et ses ressources humaines afin de mieux mettre en œuvre ces programmes a conclu Bùi Hoài Son.

Tu Linh/CVN