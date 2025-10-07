Fahasa inaugure une nouvelle librairie intelligente à Tân An - Tây Ninh

Implantée à un emplacement stratégique, à l’entrée reliant Hô Chi Minh-Ville au delta du Mékong, la nouvelle librairie intelligente de Fahasa, dotée d’un investissement de 5 milliards de dôngs, a été inaugurée le 6 octobre.

>> Hô Chi Minh-Ville : la librairie Fahasa Thuân An s’installe dans de nouveaux locaux

Située au 2ᵉ étage du centre commercial AEON Tân An (88, route nationale 1, quartier de Long An, province de Tây Ninh), la librairie s’étend sur près de 800 m². Conçue selon le modèle moderne et intelligent développé par Fahasa, elle a bénéficié d’un investissement de 5 milliards de dôngs.

L’espace propose plus de 60.000 titres couvrant une grande diversité de thématiques, ainsi que plus de 50.000 articles de papeterie, fournitures scolaires, jouets, cadeaux et souvenirs haut de gamme. L’offre répond aux besoins d’un large public : élèves, étudiants, familles, employés de bureau et touristes.

Les produits sont présentés de manière organisée et thématique, avec plusieurs rayons spécialisés : "Livres d’automne", "Thrillers et horreur", œuvres classiques intemporelles, ouvrages de l’auteur Nguyên Nhât Anh, développement personnel et équilibre émotionnel.

Un des points forts de la librairie est l’espace "Expérience - Lecture", inspiré de l’intersection entre modernité et identité culturelle du delta : barques, vergers et paysages fluviaux typiques du Sud du Vietnam.

Par ailleurs, Fahasa Tân An propose un espace dédié au check-in et aux expositions thématiques, spécialement conçu pour offrir aux visiteurs une expérience immersive.

À l’occasion de l’ouverture, les visiteurs peuvent bénéficier de nombreuses promotions allant jusqu’à -50 %, ainsi que de cadeaux attractifs.

Texte et photo : Minh Thu/CVN