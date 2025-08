Entreprises

Fahasa organise sept foires du livre pour la nouvelle année scolaire

Cette année, Fahasa et ses partenaires proposent une offre de produits plus diversifiée et à plus grande échelle que les années précédentes. Elle comprend notamment des manuels scolaires, des livres de référence, des ouvrages pour l’apprentissage des langues étrangères, des cahiers, sacs à dos, fournitures scolaires et de nombreux autres articles destinés aux élèves.

Phạm Thi Hóa, directrice générale adjointe de Fahasa, a déclaré : «Le réseau de librairies Fahasa a aménagé des espaces d’exposition centraux spécialement dédiés aux produits phares de la rentrée. L’espace d’achat est organisé de manière logique, bien classifié, et notre équipe de conseillers, enthousiaste et attentive, est prête à aider parents et élèves à choisir les produits les mieux adaptés à leurs besoins d’apprentissage.»

Les produits ne se contentent pas de répondre aux besoins pratiques des élèves. Ils se distinguent aussi par des modèles modernes et des designs attrayants, en phase avec les goûts et les tendances de consommation de la jeunesse d’aujourd’hui.

À l’occasion de son 49e anniversaire, Fahasa s’associe aux centres commerciaux AEON Mall de Hô Chi Minh-Ville, Hanoï et Hai Phong pour organiser sept foires du livre «Back to School» tout au long du mois d’août. Les enfants qui se rendront dans ces librairies pourront participer à de nombreux ateliers créatifs : dessin, coloriage sur les couvertures de cahiers, lectures pour enfants et autres activités ludiques. Ces programmes visent à apporter de la joie, à encourager l’amour de la lecture et à stimuler la créativité dans un cadre culturel convivial.

Parallèlement, Fahasa poursuit son expansion avec l’ouverture de quatre nouvelles librairies modernes : la librairie Fahasa Dông Ba à Huê, inaugurée le 31 juillet, la librairie Fahasa Nguyên Anh Thu à Hô Chi Minh-Ville prévue pour le 15 août, la librairie Fahasa Hưng Yên le 22 août et la librairie Fahasa Vu Yên (Hưng Yên) le 30 septembre.

Ces nouvelles implantations visent à répondre à une demande croissante en matière d’apprentissage, de loisirs et de shopping culturel, tout en contribuant à diffuser et renforcer l’habitude de la lecture dans la communauté.

Il est également à noter que la valeur totale des cadeaux offerts par Fahasa à ses clients pour cette rentrée scolaire 2025 dépasse les 5 milliards de dôngs.

Texte et photos : Minh Thu/ CVN