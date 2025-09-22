Transformation numérique

Un nouveau levier de croissance pour le secteur de la vente au détail au Vietnam

Alors que l’économie vietnamienne affiche une croissance de 8% du PIB au deuxième trimestre 2025 et que la consommation domestique poursuit sa reprise, la transformation numérique s’impose comme une priorité stratégique pour de nombreuses entreprises vietnamiennes.

Pour Masan, la technologie n’est plus seulement un outil d’accompagnement, mais bien une plateforme génératrice de valeur financière et de performance durable.

Lors de son assemblée générale annuelle 2025, le groupe Masan (HOSE : MSN) a officialisé la stratégie "Go Digital", ultime étape de son évolution de fabricant de biens de grande consommation à plateforme intégrée Consommation - Distribution - Technologie. La direction a souligné que la transformation numérique n’était pas un simple programme technologique, mais un levier stratégique permettant d’optimiser toute la chaîne de valeur, de la planification à la distribution en passant par la production et la relation client.

Un des jalons majeurs de cette stratégie est WiNARE, un système automatisé de commande reposant sur l’intelligence artificielle et les données en temps réel. Conçu pour remplacer les processus manuels sujets aux erreurs, il allège considérablement la charge des employés, optimise les stocks, améliore la précision de l’allocation des produits et renforce la disponibilité des denrées fraîches.

Véritable avancée du plan "Go Digital", WiNARE génère déjà des résultats financiers tangibles : économies de millions d’heures de travail, réduction de dizaines de millions de dollars de fonds de roulement et baisse des pertes dans les rayons frais.

À Hô Chi Minh-Ville, où Masan exploite plus de 600 points de vente modernes, le taux de pertes sur la viande a reculé de près de 2% en quelques mois, représentant des économies de plusieurs dizaines de milliards de dôngs chaque mois.

Ces résultats traduisent la conviction du groupe : la technologie ne doit pas se limiter à améliorer les processus, mais devenir un véritable moteur de croissance. Chaque innovation doit être mesurable par des indicateurs concrets de coûts, de revenus ou de marge.

Une expansion du réseau de distribution appuyée par le numérique

Dans sa vision à long terme, Masan vise 8.000 magasins d’ici 2030. Pour atteindre un tel volume, l’automatisation est jugée indispensable. Déployé d’abord dans les rayons viande et FMCG, WiNARE s’étend progressivement aux surgelés, aux produits de la mer, aux fruits et légumes ainsi qu’aux plats préparés.

Le système permet des commandes d’une précision unitaire par magasin et améliore la disponibilité en rayon, passant de 80% à près de 90%. Cette précision accrue stimule non seulement les ventes mais renforce aussi l’expérience client, la disponibilité des produits étant un facteur clé de satisfaction.

Ces initiatives apparaissent d’autant plus nécessaires que le marché vietnamien de la distribution évolue rapidement. Les consommateurs, prudents face à la hausse du coût de la vie et aux taxes, ajustent leurs dépenses. Le commerce traditionnel, toujours dominant, reste soumis à des ruptures de stock fréquentes, tandis que la distribution moderne se développe à grande vitesse, avec des centaines de nouvelles ouvertures annuelles pour Masan, engendrant une forte pression opérationnelle.

Dans ce contexte, la transformation numérique s’impose comme une solution pour concilier l’expansion et la maîtrise des coûts. L’automatisation permet à Masan d’étendre son réseau tout en préservant son efficacité et en renforçant sa compétitivité pour répondre aux attentes croissantes des consommateurs.

Défis et vision à long terme

Malgré ces succès, la transformation numérique de Masan reste jalonnée de défis. L’investissement dans les infrastructures de données, le développement de modèles d’intelligence artificielle et la formation des talents technologiques représente un coût considérable, alors que la pression pour maintenir la rentabilité à court terme demeure. Le remplacement des processus manuels exige aussi une communication interne adaptée et une formation continue.

Par ailleurs, la dépendance aux données en temps réel implique une vigilance accrue sur leur exactitude et leur sécurité. Face à la concurrence internationale, Masan doit maintenir un rythme soutenu d’innovation pour ne pas être distancé.

Ces éléments montrent que la digitalisation est un processus de long terme, nécessitant à la fois détermination et maîtrise des risques.

Avec WiNARE et d’autres initiatives, Masan illustre une approche claire : chaque innovation doit être reliée à un objectif financier et opérationnel concret. Les résultats encourageants obtenus dans la distribution et la filière viande confirment la pertinence de cette stratégie. Dans un secteur de la distribution toujours plus concurrentiel et face à des consommateurs en mutation rapide, la transformation numérique s’impose comme la voie incontournable pour que Masan consolide sa croissance et son leadership dans une nouvelle ère.

Masan Group Corporation (HOSE : MSN) est l’un des leaders de la consommation et de la distribution au Vietnam. Son écosystème couvre plusieurs domaines à fort potentiel de croissance : produits de grande consommation (Masan Consumer avec Chin-Su, Nam Ngư, Omachi, Kokomi, Wake-Up 247), viande de marque (Masan MEATLife avec MEATDeli, Ponnie, Heo Cao Bồi), distribution (WinCommerce avec WinMart, WinMart+), thé et café (Phúc Long Heritage) ainsi que matériaux technologiques avancés (Masan High-Tech Materials).

