La féroce concurrence des applications pour le marché des courses en ligne

Le marché vietnamien des courses en ligne est en pleine ébullition, devenant un nouveau champ de bataille pour les géants du numérique. Des plateformes comme Shopee, Grab, TikTok et Be Group s'affrontent pour conquérir le panier des consommateurs et redéfinir les habitudes d'achat à l'ère digitale.

Selon un rapport de la société d'analyse Metric, le chiffre d'affaires cumulé des cinq plus grandes plateformes de commerce électronique au Vietnam, incluant Shopee, Lazada, TikTok Shop, Tiki et Sendo, a atteint 318.900 milliards de dôngs (environ 12 milliards de dollars) en 2024, marquant une hausse de 37,36% par rapport à 2023. Dans le même temps, le volume total de produits vendus a bondi de 50,76% pour s'établir à 3,421 millions d'unités, témoignant de la vitalité de ce secteur et de la croissance continue du pouvoir d'achat en ligne. Les cosmétiques, les articles pour la maison et la mode féminine figurent parmi les catégories générant les revenus les plus élevés.

Plusieurs facteurs expliquent cet essor fulgurant. La haute fréquence d'achat est un élément clé. La commodité, des délais de livraison toujours plus courts et un gain de temps considérable pour les consommateurs stimulent la croissance de l’e-commerce. L'émergence des générations Z et milléniaux, des consommateurs jeunes, technophiles et exigeants des expériences d'achat rapides et personnalisées, constitue également un puissant moteur. De plus, l'infrastructure existante des super-applications sert de rampe de lancement : des acteurs comme Grab, Shopee et Be capitalisent sur leurs vastes réseaux de livreurs, de partenaires commerciaux et de plateformes de paiement pour faire de l'épicerie en ligne une extension logique de leur stratégie.

Chaque acteur déploie une approche distincte. Grab, avec son service GrabMart, se positionne en pionnier de la livraison express en 15 à 30 minutes grâce à des partenariats stratégiques avec des chaînes comme WinMart. De son côté, Shopee mise sur une double offensive avec ShopeeFood, qui détient 42,94% du marché de la livraison de repas, et ShopeeMart, intégrés à son écosystème financier comprenant le portefeuille ShopeePay et le service de paiement ShopeePayLater. Pendant ce temps, Be Group développe un écosystème "made in Vietnam" complet, tandis que TikTok Shop révolutionne l'expérience client en transformant les achats en divertissement ("shoppertainment") via des livestreams de vente de produits frais qui séduisent les jeunes. Même les portefeuilles électroniques comme MoMo et ZaloPay rejoignent la course en coopérant avec des partenaires comme Co.opmart, WinMart et d’autres chaînes de vente au détail.

L'avenir de ce marché promet d'être façonné par l'intelligence artificielle et le big data pour une personnalisation accrue, ainsi que par la diversification des sources d'approvisionnement directes auprès des fermes. L'intégration de services financiers numériques, comme le paiement échelonné, est également promise à un grand essor.

Chaque plateforme adopte une stratégie distincte, toutes convergent vers un objectif unique : devenir le supermarché incontournable dans la poche de chaque consommateur vietnamien.

VNA/CVN