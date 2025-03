Hanoï : le marché du commerce de proximité attire de grandes enseignes étrangères

GS25, chaîne de supérettes leader en République de Corée et exploitée par GS Retail, a inauguré simultanément ses six premiers magasins à Hanoï, marquant ainsi son expansion vers le nord du Vietnam après une solide implantation dans le sud du pays.

>> Le secteur de la vente au détail devrait atteindre 350 milliards de USD en 2025

>> Forte hausse des taxes collectées sur le commerce électronique

Présente au Vietnam depuis janvier 2018, GS25 compte désormais plus de 200 magasins, principalement situés dans le sud du pays, notamment à Hô Chi Minh-Ville, Cân Tho, Binh Duong, Ba Ria-Vung Tàu, Dông Nai et Tiên Giang.

Photo: VNA/CVN

En parallèle, 7-Eleven, la plus grande chaîne de supérettes au monde, envisage également de s’implanter à Hanoï. Depuis l’ouverture de son premier magasin au Vietnam en 2017, l’enseigne dispose aujourd’hui d’environ 80 magasins à travers le pays.

Si 7-Eleven entre sur le marché hanoïen, la concurrence dans le secteur des supérettes sera plus dynamique que jamais. Depuis plusieurs années, ce marché est largement dominé par Circle K, qui attire une clientèle jeune grâce à son modèle économique basé sur une ouverture 24h/24.

Les commerces de proximité figurent parmi les segments les plus dynamiques du commerce de détail moderne au Vietnam. Leur chiffre d’affaires devrait atteindre 226,4 milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel composé de plus de 13% entre 2023 et 2028.

Par ailleurs, la chaîne de supermarchés WinMart a annoncé son ambition de moderniser ses établissements existants et d’ouvrir des centaines de nouveaux magasins WinMart+/WiN dans diverses villes et provinces, en ciblant particulièrement les nouvelles zones urbaines et rurales.

Pour réussir au Vietnam, ces enseignes doivent soigneusement planifier leur implantation, leur taille et leur gestion du personnel, a souligné l’économiste Vu Vinh Phu, ancien président de l'Association des supermarchés de la capitale.

Il a également insisté sur l'importance de comprendre l'évolution constante des tendances de consommation, notamment celles des jeunes.

VNA/CVN