Stimuler la consommation pour favoriser la croissance

>> Hanoï : le Mois de la promotion stimule la consommation de fin d'année

>> Ventes au détail de biens et services de consommation en hausse de 9% en 2024

>> Le secteur de la vente au détail devrait atteindre 350 milliards de USD en 2025

Photo : VNA/CVN

En 2024, les ventes au détail de biens et de services de consommation se sont élevées à plus de 6,39 billiards de dôngs, soit une augmentation annuelle de 9%. Selon Dinh Thùy Phuong, directrice du Département des statistiques du commerce et des services de l’Office général des statistiques, ce résultat positif est dû à plusieurs facteurs.

Tout d'abord, la direction vigoureuse du gouvernement a joué un rôle clé en favorisant les activités de production et de consommation, soutenant les activités économiques et le développement du marché national.

La réduction de la TVA de 10% à 8% pour certains biens essentiels et l'augmentation du salaire minimum depuis le 1er juillet 2024 ont également contribué à réduire les coûts de production, à augmenter les profits et à stimuler la demande des consommateurs.

En conséquence, les importations de biens de consommation en 2024 ont progressé de 20,6% par rapport à 2023, illustrant une reprise positive de la consommation intérieure.

Photo : VNA/CVN

À cela s'ajoute la forte croissance du tourisme avec plus de 17,5 millions d'arrivées internationales, soit une augmentation de 39,5% par rapport à 2023.

Cependant, selon Dinh Thuy Phuong, bien que la consommation ait connu une reprise positive et atteint les objectifs fixés, elle n’a pas encore renoué avec une croissance à deux chiffres comme avant la pandémie de COVID-19. Notamment, la consommation de produits essentiels a représenté 77% du total, contre 75,3% en 2019. D'autres services sociaux, tels que l’hébergement, la restauration, les voyages, les divertissements et les loisirs, ont tous diminué par rapport à leur niveau d'avant la pandémie. Cela montre une tendance des citoyens à adopter des habitudes de consommation plus prudentes.

Les économistes s'accordent à dire que, dans un avenir proche, la consommation des ménages demeurera un moteur essentiel de la croissance économique vietnamienne. Il est donc impératif que le gouvernement mette en œuvre des politiques visant à stimuler cette consommation, notamment en augmentant le pouvoir d'achat des travailleurs et donc leurs revenus.

Un secteur qui contribue de manière significative à la consommation et présente un fort potentiel de développement dans un avenir proche est le commerce électronique. En 2024, le marché vietnamien du commerce électronique a dépassé la barre des 25 milliards d'USD, soit une croissance de 20% par rapport à 2023, représentant 9% du total des ventes de biens de consommation. Selon Nguyên Anh Duc, président de l'Association vietnamienne des détaillants (Association of Vietnam Retailers - AVR), maintenir un taux de croissance du commerce électronique d'environ 20% au cours des cinq prochaines années sera essentiel pour pousser le PIB vers une croissance à deux chiffres.

VNA/CVN