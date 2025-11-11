Préparatifs soigneux pour l’exercice bilatéral Vietnam - Inde 2025

Le général de corps d'armée Phung Si Tân, chef d'état-major adjoint de l'Armée populaire du Vietnam et vice-président du Comité directeur du ministère de la Défense nationale pour les opérations de maintien de la paix des Nations unies, a présidé le 10 novembre une répétition générale en vue de l'ouverture de l'exercice bilatéral Vietnam - Inde 2025 (VINBAX 2025).

Photo: VNA/CVN

Après VINBAX 2024 en Inde, ce quatrième exercice de maintien de la paix des Nations unies sur le terrain se déroulera du 11 au 27 novembre au Centre national d'entraînement militaire N°4 à Hanoï. Près de 300 officiers et du matériel lourd y seront déployés afin de perfectionner les compétences en génie, en médecine et en recherche et sauvetage pour les missions de l'ONU.

Cet exercice vise à renforcer les capacités opérationnelles, les compétences techniques et la coordination interarmées des troupes se préparant à rejoindre les missions de maintien de la paix des Nations unies. Il devrait également dynamiser la coopération en matière de défense et le partenariat stratégique global entre les deux pays.

Au-delà de la formation professionnelle, VINBAX 2025 comprendra également des cérémonies, des échanges culturels et sportifs, ainsi que des visites de sites afin de renforcer la compréhension mutuelle et l'amitié.

Le général de corps d'armée Phung Si Tân a exigé une préparation méticuleuse concernant le personnel, l'équipement, les uniformes et le déroulement des opérations, insistant sur une coordination inter-unités étroite et des vérifications de dernière minute. Il a fourni des instructions sur place concernant la logistique, le protocole, l'organisation et la sécurité.

VINBAX 2025 est le sixième exercice conjoint de maintien de la paix Vietnam - Inde et leur quatrième exercice sur le terrain. Initié en 2018 en Inde sous forme de simulations sur table, il s'est poursuivi au Vietnam en 2019, avant d'évoluer progressivement vers des exercices grandeur nature dans le cadre des accords bilatéraux de défense.

