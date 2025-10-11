Un nouveau chapitre pour l’amitié Vietnam - RPDC

La visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, en République populaire démocratique de Corée (RPDC), et sa participation aux célébrations du 80ᵉ anniversaire de la fondation du Parti du travail de Corée ont été couronnées de succès. C’est ce qu’a déclaré le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Nguyên Minh Vu, lors d’une interview à la presse sur les résultats de la visite.

Photo : VNA/CVN

Il s’agit d’un événement politique et diplomatique important pour les deux Partis et les deux pays, notamment dans le contexte où chacun se prépare à son prochain congrès national - le XIVᵉ pour le PCV et le IXᵉ pour le Parti du travail de Corée. Cette année marque également le 75ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et l’Année de l’amitié Vietnam - RPDC 2025.

La délégation vietnamienne a été accueillie avec tous les honneurs, dans une atmosphère solennelle, empreinte de chaleur et de considération, illustrant l’importance particulière que les dirigeants du Parti, de l’État et le peuple nord-coréen accordent à la délégation de haut niveau du Parti communiste du Vietnam et au secrétaire général Tô Lâm.

Trois résultats majeurs se dégagent de cette visite :

Premièrement, elle a permis de créer une nouvelle dynamique et de renforcer davantage l’amitié traditionnelle entre le Vietnam et la RPDC. Les deux dirigeants ont rappelé l’histoire profonde des liens bilatéraux, dont les bases ont été jetées par le Président Hô Chi Minh et le Président Kim Il Sung, ainsi que l’entraide et le soutien mutuel dans différentes époques.

Deuxièmement, grâce à des échanges francs, sincères et substantiels, ainsi qu’à la signature de plusieurs accords de coopération, la visite a contribué à porter l’amitié traditionnelle entre le Vietnam et la RPDC à une nouvelle étape. Les deux dirigeants ont convenu des grandes orientations visant à promouvoir une coopération entre les deux pays qui corresponde à leurs atouts et à leurs aspirations respectives, afin de développer des relations durables. Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération dans des domaines spécifiques, en particulier l’économie, le tourisme, la culture, l’éducation, l’information et la communication, ainsi que la santé, conformément à leurs conditions respectives et aux réglementations internationales pertinentes.

Troisièmement, les deux dirigeants ont partagé leurs points de vue sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun. Le secrétaire général Tô Lâm a réaffirmé la position constante du Vietnam : contribuer activement à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde, y compris sur la péninsule coréenne et en Mer Orientale.

Photo : VNA/CVN

Cette visite illustre la politique étrangère constante du Vietnam fondée sur l’indépendance, l’autonomie, la paix, la coopération et le développement, ainsi que l’importance accordée aux relations avec les pays amis traditionnels, et l’esprit du Vietnam en tant que membre responsable de la communauté internationale, un pays en pleine rénovation et qui réussit sa transformation.

Selon Nguyên Minh Vu, les résultats obtenus ouvrent un nouveau chapitre dans l’histoire de l’amitié Vietnam - RPDC, marquant un jalon important pour une coopération au développement à l’ère nouvelle des deux nations. Sur la base de la compréhension et des engagements des dirigeants de haut niveau des deux pays ainsi que des accords signés lors de la visite, le Vietnam et la RPDC s’emploieront, dans les temps à venir, à promouvoir la mise en œuvre et la concrétisation des résultats obtenus dans les principaux domaines suivants :

Premièrement, continuer à consolider solidement la confiance politique par le renforcement des échanges et des contacts entre les dirigeants de haut niveau des deux pays, ainsi que par le maintien des activités d’échanges de délégations à tous les niveaux, via les canaux du Parti, de l’État, du Gouvernement, de l’Assemblée nationale, des collectivités locales et des échanges entre les peuples ; maintenir et mettre en œuvre efficacement les mécanismes de coopération existants.

Photo : VNA/CVN

Deuxièmement, les deux parties coopéreront étroitement afin de concrétiser les perceptions communes de haut niveau et les accords signés lors de la visite ; elles renforceront une coopération adaptée dans les domaines de la culture, du tourisme, des sports, de l’éducation, de la santé, de l’agriculture, ainsi que de l’information et de la communication. Dès leur entretien, les deux dirigeants ont chargé les ministères, organismes et agences compétents des deux pays de mettre en œuvre les contenus de coopération convenus.

Troisièmement, continuer à maintenir la coordination et la coopération au sein des mécanismes et forums régionaux et internationaux auxquels les deux parties participent et s’intéressent, en particulier dans le cadre des Nations unies, du Mouvement des non-alignés et du Forum régional de l’ASEAN (ARF), afin de promouvoir ensemble la tendance à la paix, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Avec les résultats positifs obtenus lors de cette visite, le vice-ministre Nguyên Minh Vu s’est déclaré convaincu que le socle d’amitié entre les deux pays sera encore renforcé, que la volonté et le désir de coopération entre les deux nations seront perpétués, et que les relations Vietnam - RPDC continueront de se développer de manière stable et solide à l’avenir, dans l’intérêt des peuples des deux pays ainsi que pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans les régions et dans le monde.

VNA/CVN