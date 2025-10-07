La beauté du Vietnam offre des expériences inoubliables aux visiteurs internationaux

Le New Zealand Herald a publié le 6 octobre un article mettant en lumière la diversité des paysages et la richesse culturelle du Vietnam, qui captivent les voyageurs internationaux.

Photo : VNA/CVN

Des eaux émeraude du Delta du Mékong à la grandeur ancestrale de Huê, en passant par l’énergie vibrante de Hô Chi Minh-Ville, le pays offre des expériences uniques que peu de destinations peuvent égaler.

Souvent surnommé la "perle" de l’Asie du Sud-Est, le Vietnam enchante les visiteurs par son riche patrimoine, ses paysages époustouflants et sa cuisine unique. Pour les Néo-Zélandais en quête d’aventure, de chaleur et de rencontres culturelles authentiques, le Vietnam reste une destination de choix.

Lucy Anthony, consultante chez Wendy Wu Tours, a exprimé son admiration après sa visite au Vietnam : "C’était vraiment fascinant de visiter un endroit si différent de tout ce que j’avais connu auparavant. Les villes, l’histoire et les paysages se sont combinés pour créer une expérience merveilleuse".

Son point de vue, à la fois professionnel du voyage et visiteur novice, offre un aperçu unique des raisons pour lesquelles le Vietnam laisse une impression durable. Elle a souligné que les habitants lui ont fait découvrir la richesse culturelle du pays et lui ont même confié des "secrets" souvent oubliés dans les guides touristiques.

La civilisation vietnamienne, riche de plus de 4.000 ans d’histoire, est riche et complexe. Des plages pittoresques à une riche tradition culinaire, tout contribue à son caractère unique et offre aux visiteurs des expériences inoubliables.

Une randonnée dans les villages reculés de Sa Pa ou un voyage à bord du Train de la réunification, accompagnés de guides locaux professionnels qui animent chaque destination, permettent aux touristes de s’immerger dans les paysages époustouflants du pays.

Photo : VNA/CVN

Les visiteurs sont également impressionnés par le rythme effréné des grandes villes vietnamiennes, attirés par l’énergie et le mouvement omniprésents, surtout la nuit. Des motos transportant des familles entières et leurs nombreux biens créent un paysage vivant et captivant.

Les tunnels de Cu Chi sont une visite incontournable pour toute personne arrivant à Hô Chi Minh-Ville. Des guides expliquent avec brio l’histoire de la région, rendant la visite plus authentique.

Les expériences suivantes incluent l’observation de la brume qui enveloppe la baie de Ha Long, une promenade dans les vieilles rues de Hôi An et la dégustation de street food avec de nouveaux amis à Hanoï, autant d’expériences qui laissent des souvenirs impérissables de cette nation d’Asie du Sud-Est.

Pour Lucy Anthony, le Vietnam se distingue comme une destination offrant des expériences et des émotions uniques à tous. La différence réside dans le fait que les touristes sont guidés par des guides locaux enthousiastes et compétents, leur permettant de comprendre pleinement chaque recoin du pays.

De plus, un autre aspect apprécié par les voyageurs au Vietnam est que tous les services, y compris le transport, les repas, les frais d’entrée et les vols, sont soigneusement organisés à l’avance, leur permettant de se concentrer sur le plaisir et la détente dans le pays souvent appelé la "perle" de l’Asie du Sud-Est.

VNA/CVN