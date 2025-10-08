Le Vietnam, une destination stratégique pour les entreprises internationales

Dans un contexte d’incertitude économique mondiale, le Vietnam continue de s’affirmer comme l’une des destinations d’investissement les plus attractives et les plus sûres d’Asie, a déclaré Yan Jiehe, président de l’Institut de recherche Zhuangyan en Chine.

Le pays est salué par les entreprises et les experts internationaux pour son environnement politique stable, ses politiques d’ouverture et la vigueur des réformes menées par le gouvernement, a-t-il indiqué à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Pékin.

Le président de l’Institut de recherche Zhuangy a observé que le Vietnam s’affirme comme une destination d’investissement stratégique pour les entreprises chinoises et internationales.

Le Vietnam offre des conditions favorables aux investisseurs étrangers. La stabilité politique du pays, sous la direction d’un parti unique, procure aux investisseurs un sentiment de sécurité et de fiabilité, a-t-il expliqué.

Le pays maintient également une croissance économique rapide et un environnement des affaires optimal, grâce à l’accompagnement et au soutien des entreprises par les dirigeants, tant au niveau central que local. Ces facteurs sont cruciaux pour inspirer confiance aux investisseurs qui considèrent le Vietnam comme leur "second pays" dans leurs stratégies de développement, a-t-il ajouté.

Yan Jiehe a salué les efforts déployés par le gouvernement vietnamien ces dernières années pour mettre en œuvre des réformes vigoureuses visant à améliorer l’environnement des investissements et des affaires, à simplifier les procédures administratives, à renforcer les capacités de gouvernance et à garantir une plus grande transparence dans la gestion économique.

Il a salué les récentes décisions des dirigeants vietnamiens, qui ont permis de réduire les coûts de développement, d’accélérer la mise en œuvre des projets et d’améliorer l’efficacité.

Avec le rythme actuel des réformes et de la croissance, Yan Jiehe a prédit que le Vietnam pourrait dominer l’Asie en termes de croissance du PIB au cours des deux prochaines décennies et devenir l’une des économies les plus dynamiques et les plus importantes de la région.

La réussite n’est possible qu’avec une bonne préparation, et le Vietnam est prêt, a-t-il affirmé, ajoutant que les investisseurs apportent non seulement des capitaux, mais aussi des connaissances et une expérience pour aider le Vietnam à atteindre son développement et ses objectifs à long terme.

À l’avenir, l’expert prévoit que les investissements chinois au Vietnam se diversifieront de plus en plus. Plutôt que de se concentrer uniquement sur la transformation et la fabrication orientées vers l’exportation, les entreprises chinoises devraient s’orienter vers la localisation de la production, l’intégration des chaînes de valeur et la poursuite d’opérations à long terme.

L’objectif ultime est de faire du Vietnam un pôle de production et de développement pour la région, puis pour l’Asie du Sud-Est et le reste du monde, a-t-il dit.

Les experts économiques chinois partagent un point de vue similaire, soulignant le rôle croissant du Vietnam comme maillon essentiel des chaînes d’approvisionnement mondiales, notamment à l’heure où les entreprises internationales cherchent à diversifier leurs bases de production. Grâce à sa politique d’intégration profonde, le Vietnam s’impose comme une destination d’investissement stratégique, sûre et prometteuse dans la région Asie-Pacifique.

Selon l’Office national des statistiques du ministère des Finances, jusqu’au 30 septembre, les investissements directs étrangers (IDE) enregistrés au Vietnam ont atteint 28,54 milliards de dollars, en hausse de 15,2% sur un an. Les IDE décaissés sont estimés à 18,8 milliards de dollars, en hausse de 8,5% par rapport à la même période l’an dernier et le niveau le plus élevé pour les neuf premiers mois des cinq dernières années.

