Tourisme : les entreprises et organismes se mobilisent pour atteindre leurs objectifs de croissance

Le gouvernement vietnamien s’est fixé de nouveaux objectifs ambitieux de croissance économique pour 2025, accordant une place centrale au tourisme. Le 5 août 2025, il a publié le décret N°226, qui fixe un objectif de croissance du PIB de 8,3 à 8,5% pour l’ensemble des industries, secteurs et localités, suscitant de fortes attentes envers le secteur touristique. Face à cette situation, les entreprises du tourisme accélèrent leurs plans pour concrétiser ce soutien politique.

Photo : VNA/CVN

Vu Thê Binh, président de l’Association du tourisme du Vietnam, a partagé avec le quotidien anglophone Việt Nam News de l’Agence Vietnamien d’Information (VNA) son point de vue sur la manière dont les entreprises se préparent à atteindre ces objectifs.

Le décret N°226 fixe de nouveaux objectifs de croissance ambitieux, notamment pour le tourisme. Comment évaluez-vous la faisabilité de ces objectifs à la fin de 2025 ?

Lors de la publication du décret 226, nous avons été surpris par la détermination sans faille du gouvernement. Confier une responsabilité aussi importante au tourisme témoigne des attentes élevées du gouvernement envers le secteur. Cela nous encourage à redoubler d’efforts, même dans un contexte difficile.

Au cours des quatre premiers mois de l’année, nous avons attiré 11 millions de visiteurs, un chiffre impressionnant, représentant une croissance de 21%. Cependant, atteindre les objectifs du gouvernement reste un défi de taille.

Ceci témoigne néanmoins de la confiance accordée au tourisme, et nous devons faire de notre mieux. L’Association du tourisme du Vietnam a commencé à mettre en œuvre des plans d’action dès l’adoption du décret.

Photo : VNA/CVN

Quelles mesures spécifiques l’association met-elle en œuvre ?

Pour atteindre une croissance rapide et rapide, nous avons besoin de programmes forts et décisifs, qui nécessitent la collaboration de toutes les parties prenantes. L’essentiel est de choisir la voie la plus efficace.

Il existe deux approches principales pour attirer davantage de visiteurs étrangers au Vietnam. Premièrement, pour les voyageurs indépendants, nous devons renforcer la communication afin de leur fournir des informations pertinentes. Mais cette approche exige du temps et de la cohérence.

Deuxièmement, la croissance dépend fortement des voyagistes, dont le rôle est de promouvoir et de vendre des circuits. Nous prévoyons donc d’accueillir de grands groupes de touristes étrangers pour des voyages de découverte. C’est peut-être la première fois que le Vietnam organise une campagne d’une telle ampleur et d’une telle rapidité.

Au cours des deux prochains mois, nous prévoyons de recruter 300 à 400 dirigeants de grandes agences de voyages sur les principaux marchés du Vietnam - une initiative, je le souligne encore une fois, sans précédent.

Grâce à ces visites, les voyagistes étrangers peuvent découvrir directement les attractions du Vietnam et inspirer et attirer leurs clients. Forts de leur influence et de leur crédibilité, ils peuvent promouvoir le Vietnam à leur retour. Nous sommes convaincus que c’est ce qui nous permettra d’augmenter le nombre de visiteurs dans le peu de temps qu’il nous reste pour l’année. À long terme, nous devons mener de front de nombreux efforts.

Bien entendu, les voyagistes vietnamiens doivent également peaufiner rapidement leurs produits et offrir les meilleurs services, en mettant l’accent sur le tourisme vert et la gastronomie locale pour accroître leur attractivité et séduire les visiteurs.

Le tourisme vert est étroitement lié à l’évolution des tendances touristiques post-pandémiques. Ce facteur vert garantit la sécurité des visiteurs tout au long de leur voyage, grâce à des critères pertinents appliqués aux transports, à l’environnement, à la restauration, etc. Les touristes d’aujourd’hui privilégient toujours la sécurité, la valorisant même plus que le coût. Ils ne partiront que si le voyage est sûr et véritablement agréable.

L’Association du tourisme du Vietnam s’est activement investie dans le tourisme vert ces deux dernières années. Forts d’une expérience internationale approfondie, nous avons désormais délivré la certification VITA GREEN. Ces critères sont comparables à ceux des pays de la région dotés d’un secteur touristique développé, tout en mettant en avant les atouts distinctifs du Vietnam en tant que destination.

Photo : CTV/CVN

Comment évaluez-vous le niveau d’adoption des critères VITA GREEN par les entreprises membres ?

VITA GREEN est considéré comme un ensemble de critères relativement exigeant parmi des dizaines de normes internationales. Avec le soutien des experts du Programme des Nations Unies pour le développement, l’association a soigneusement évalué les exigences internationales et nationales avant de publier des normes pour quatre catégories : destinations, hébergement, restauration et voyagistes.

À ce jour, nous avons certifié 40 entreprises répondant aux normes et nous avons pour objectif de porter ce nombre à 100 d’ici la fin de l’année. Ce sont des entreprises auxquelles les voyageurs peuvent pleinement faire confiance pour faire leurs choix.

De nombreux événements internationaux organisés au Vietnam attirent non seulement des visiteurs étrangers, mais contribuent également à l’essor du secteur touristique du pays. Quel est votre point de vue, par exemple concernant la prochain Sommet de l’APEC 2027 à Phu Quôc ?

Chaque événement international organisé au Vietnam est bénéfique pour le tourisme. Au-delà de l’objectif premier de ces événements, nous devons saisir cette opportunité pour promouvoir l’image du Vietnam auprès des responsables politiques, des délégués et des experts présents. Sur ce point, je pense que nous n’avons pas été à la hauteur.

Photo : Vietnamdecouverte.com/CVN

De nombreux événements majeurs et prestigieux ont eu lieu au Vietnam, mais le secteur touristique n’en a pas pleinement profité. La venue des participants est une occasion idéale de promotion directe, un rêve pour tout professionnel du tourisme. Pour faire mieux, nous devons nous préparer minutieusement.

C’est pourquoi, à ce stade, nous nous concentrons sur un lien plus étroit entre les activités du Vietnam et la promotion du tourisme. Je pense que l’APEC 2027 est une excellente opportunité. Nous avons récemment organisé une réunion sur l’île de Phu Quôc, en collaboration avec les dirigeants provinciaux, l’association touristique locale et les entreprises, afin de discuter de la manière d’exploiter pleinement le potentiel touristique de l’événement.

Par conséquent, une série d’activités promotionnelles mettant en valeur Phu Quôc sera organisée en amont de l’APEC 2027 et tout au long de l’événement, permettant aux responsables politiques, aux délégués et aux experts de découvrir directement le tourisme vietnamien.

Comment évaluez-vous notre politique de visas et nos efforts de promotion du tourisme ?

Nous sommes ravis que le gouvernement apporte désormais un soutien aussi important au secteur du tourisme. La récente décision d’exempter de visas 12 marchés émergents témoigne notamment de sa détermination à soutenir le secteur.

Parallèlement, cela nous confère une lourde responsabilité. Le défi consiste à assurer un développement et une organisation efficaces des activités qui bénéficient de ces politiques de soutien. Nous sommes conscients qu’une fois les exemptions de visa accordées par le gouvernement, nous devrons trouver des moyens d’investir, de croître et d’attirer davantage de visiteurs.

Si nous investissons sans générer de croissance, la faute en incombe à ceux d’entre nous qui travaillent dans le tourisme. C’est pourquoi nous mettons actuellement en œuvre des plans et des programmes ambitieux axés sur les 12 marchés clés qui viennent de bénéficier de l’exemption de visa.

VNA/CVN