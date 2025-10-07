Banque mondiale : la croissance du Vietnam est en tête de la région Asie-Pacifique

Selon le rapport sur la situation économique de l'Asie de l'Est et du Pacifique publié en octobre 2025 par la Banque mondiale (BM), la croissance régionale devrait atteindre 4,8% en 2025, marquant un léger recul par rapport aux 5% enregistrés en 2024.

Photo : BM/CVN

Malgré ce ralentissement, la BM insiste : la région demeure un "point lumineux" de l'économie mondiale, forte de sa résilience et de son potentiel de réformes. Pour garantir la pérennité de cette dynamique, l'institution appelle à une nouvelle vague de réformes ciblées sur la productivité et la création d'emplois de qualité.

Le Vietnam devrait enregistrer la croissance la plus forte parmi les économies en développement de la région, avec 6,6% en 2025. Il devance la Mongolie (5,9%) et les Philippines (5,3%), tandis que la Chine, le Cambodge et l’Indonésie afficheraient 4,8%. Les États insulaires du Pacifique (2,7%) et la Thaïlande (2%) ferment la marche.

Pour Carlos Felipe Jaramillo, vice-président de la BM pour l’Asie de l’Est et le Pacifique, "seules des réformes ambitieuses pourront favoriser un secteur privé plus dynamique et durable".

Malgré une reprise visible de la consommation et de la production, la confiance des ménages et des entreprises demeure fragile. Si les exportations bénéficient temporairement de l’anticipation des barrières douanières américaines, les commandes globales montrent des signes de ralentissement. Ces facteurs pourraient entraîner une décélération de la croissance régionale, qui pourrait tomber à 4,3% en 2026.

Photo : BM/CVN

Le Vietnam, un moteur de reprise solide

Dans un contexte régional incertain, la reprise soutenue du Vietnam dans la production et la consommation est saluée. La BM applaudit la gestion macroéconomique du pays, le contrôle efficace de l’inflation et son soutien aux entreprises post-COVID.

Aaditya Mattoo, économiste en chef pour la région, a noté un point encourageant : 80% des nouveaux emplois au Vietnam proviennent de jeunes entreprises dynamiques. Cependant, leur part globale dans l'économie diminue, signalant l'existence de défis structurels.

Il salue les progrès du Vietnam dans les secteurs à forte valeur ajoutée, tout en appelant à des réformes institutionnelles et à une hausse de la productivité pour tirer pleinement parti des opportunités liées aux chaînes d’approvisionnement mondiales. Bien que la stratégie "Chine +1" favorise l’investissement, l’intégration du Vietnam reste limitée, nécessitant des efforts accrus dans les réformes économiques.

Défis extérieurs et stratégie intérieure

Face aux défis extérieurs - notamment l’impact des nouvelles mesures commerciales américaines sur les économies exportatrices - la BM insiste sur l'importance de bâtir une croissance autonome via des réformes profondes et une meilleure intégration régionale.

Aaditya Mattoo exhorte les pays à délaisser les mesures de relance à court terme au profit de réformes structurelles essentielles : amélioration de l’éducation, simplification administrative et investissements publics efficaces. Cela permettra de créer un cercle vertueux entre opportunités, compétences et emplois de qualité.

Pour le Vietnam, l'avenir passe non seulement par le développement des exportations, mais aussi par le renforcement de la demande intérieure et l'augmentation de la valeur ajoutée de sa production. La transformation numérique, la gouvernance d’entreprise et l’innovation seront les clés pour inaugurer une nouvelle phase de croissance durable et inclusive.

VNA/CVN