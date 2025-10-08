Le Vietnam s’impose comme destination stratégique pour les investisseurs mondiaux

Dans un contexte mondial marqué par de fortes fluctuations économiques, le Vietnam continue de s’affirmer comme l’une des destinations d’investissement les plus attractives et les plus sûres d’Asie. Sa stabilité politique, ses politiques ouvertes et la volonté réformatrice constante du gouvernement suscitent la confiance croissante des investisseurs étrangers.

>> Les investissements étrangers au Vietnam restent dynamiques

>> Les IDE du Vietnam atteignent leur plus haut niveau en cinq ans

Photo : VNA/CVN

Dans une interview accordée au correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Pékin, Yan Jiehe, président de Zhuangyan Think Tank de Chine, a estimé que le Vietnam est en train de devenir une destination d’investissement stratégique, non seulement pour les entreprises chinoises mais aussi pour de nombreux groupes internationaux.

Selon lui, le pays réunit de nombreux atouts : stabilité politique, croissance rapide, environnement d’affaires dynamique et engagement constant des autorités centrales et locales aux côtés des entreprises. "Ces éléments nous incitent à considérer le Vietnam comme notre deuxième Patrie dans notre stratégie de développement à long terme", a-t-il confié.

Au cours des dernières années, le gouvernement vietnamien a entrepris une série de réformes ambitieuses pour améliorer l’environnement des affaires, simplifier les procédures administratives, renforcer la transparence et moderniser la gouvernance économique. Ces efforts ont permis de réduire les coûts pour les entreprises, d’accélérer le rythme de croissance et d’accroître l’efficacité des investissements.

Yan Jiehe s’est dit convaincu qu’avec la dynamique actuelle, le Vietnam est en mesure de devenir le moteur de la croissance en Asie au cours des vingt prochaines années, et de s’imposer comme l’une des économies les plus dynamiques et influentes de la région.

Soulignant que "le succès appartient à ceux qui se préparent", il a affirmé que le Vietnam est pleinement prêt à accueillir une nouvelle vague d’investissements. Les investisseurs, selon lui, n’apportent pas seulement des capitaux, mais aussi du savoir-faire, de la technologie et des expériences de gestion, contribuant ainsi à un développement durable et bénéfique à long terme pour toutes les parties.

Regardant vers l’avenir, le spécialiste chinois estime que les investissements de son pays au Vietnam seront de plus en plus diversifiés et durables. Les entreprises ne se limiteront plus à la sous-traitance pour l’exportation, mais s’orienteront vers la production localisée, l’intégration des chaînes de valeur et une présence à long terme. L’objectif est de faire du Vietnam un centre industriel et manufacturier régional, rayonnant sur l’ensemble de l’Asie du Sud-Est et au-delà.

De nombreux experts chinois partagent cette vision, soulignant que le Vietnam est en train de s’imposer comme un maillon essentiel des chaînes d’approvisionnement mondiales, alors que les multinationales accélèrent la diversification de leurs sites de production. Grâce à son intégration économique approfondie, le pays se positionne désormais comme une destination d’investissement stratégique, sûre et pleine de potentiel dans la région Asie-Pacifique.

Selon les données du ministère du Plan et de l’Investissement, le capital d’investissement direct étranger (IDE) enregistré au Vietnam a atteint 28,54 milliards de dollars au 30 septembre, soit une hausse de 15,2% en glissement annuel. Le capital réalisé s’élève quant à lui à 18,8 milliards de dollars, en progression de 8,5%, atteignant le niveau le plus élevé de ces cinq dernières années pour les neuf premiers mois de l’année.

